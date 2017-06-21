У Житомирі відкрили пам’ятник митрополиту Іларіону Огієнку

У Житомирі 23 червня відкрили пам’ятник митрополиту Іларіону (світське ім’я Іван Огієнко). Як передає УНІАН, в урочистостях з нагоди відкриття пам’ятника на вулиці Михайлівській взяли участь голова Житомирської обласної ради Володимир Ширма, Житомирський міський голова Сергій Сухомлин, Патріарший намісник, митрополит Переяслав-Хмельницький і Білоцерківський УПЦ КП Епіфаній, громадськість, молодь, інтелігенція міста.

Пам’ятник видатному діячу Української Православної Церкви, перекладачу Біблії на українську мову Огієнку являє собою фігуру митрополита з граніту висотою 2,3 метри.

«Згоду Житомирській обласній організації Українського товариства охорони пам’яток історії та культури на організацію благоустрою території вулиці Михайлівської шляхом встановлення пам’ятника Іванові Огієнку надано виконавчим комітетом Житомирської міської ради», - прозвучало на заході.

Урочистості розпочався з молитви у Свято-Михайлівському кафедральному соборі УПЦ Київського Патріархату. Молебень очолив Патріарший намісник, митрополит Переяслав-Хмельницький і Білоцерківський Епіфаній у співслужінні єпископату та духовенства УПЦ Київського Патріархату. Після молебню відбулося освячення пам’ятника на Михайлівській біля Свято-Михайлівського кафедрального собору.

Автори пам’ятника – житомирський скульптор Василь Фещенко та архітектор Валерій Головатенко. Пам’ятник виготовлений за спонсорські кошти мецената Олександра Медведюка.

Митрополит Іларіон (Іван Іванович Огієнко) - український вчений, митрополит Української Автокефальної Церкви (від 1944), Глава Української Греко-Православної Церкви у Канаді і митрополит Вінніпегу. Огієнко доклав чимало зусиль для організації та розбудови українського національно-культурного та релігійного життя у Канаді, політичний, громадський і церковний діяч, мовознавець, лексикограф, історик церкви, педагог. Народився 14 січня 1882 року в м. Брусилові на Житомирщині. У Канаді професор Огієнко довершив справу свого життя - підготовку й друк повного перекладу Біблії українською мовою. 1948 року він подав текст Старого Завіту до Британського і Закордонного Біблійного Товариства на рецензування. В сучасному вигляді Біблія Огієнка побачила світ у Лондоні 1962 року накладом Об’єднаного Біблійного Товариства. Цього року україномовному перекладу Біблії Огієнка виповнюється 55 років. У Житомирі є вулиця Івана Огієнка (мікрорайон Польова).