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Рада Церков підтримала медичну реформу в Україні
22 червня 2017, 14:12 | Релігія і суспільство | 0 | | Код для блогу | |
Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій підтримує медичну реформу, ініційовану МОЗ.
Дискусія з цього приводу відбулася на засіданні ВРЦіРО 21 червня під головуванням Старшого єпископа УЦ ХВЄ Михайла Паночка, повідомляє Інститут релігійної свободи.
В обговоренні також взяла участь Голова Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я Ольга Богомолець. Учасники засідання погодилися, що сучасний стан системи охорони здоров’я в Україні є незадовільним і вельми корумпованим. Саме тому необхідно підтримати медичну реформу, ініційовану МОЗ, яка має відбутися в інтересах людей, усього суспільства, адже людина є найвищою соціальною цінністю в Українській державі.
Рада Церков також висловила готовність до співпраці з парламентським Комітетом з питань охорони здоров’я та заявила про цілковиту підтримку законодавчих ініціатив Комітету щодо здорового способу життя, та зокрема щодо захисту від шкідливого впливу тютюнопаління (законопроекти № 4030а та №2820).
ВРЦіРО висловила подяку за розуміння та врахування позиції релігійної спільноти щодо презумпції незгоди в доопрацьованому Комітетом проекті закону про трансплантацію органів. Однак ще залишається питання щодо морального вирішення проблеми використання фертильних (отриманих в наслідок аборту) матеріалів.
Крім цього, учасники засідання обговорили перспективи запровадження в Україні медичного капеланства.
Як повідомляв ІРС, на попередньому засіданні Рада Церков ознайомилася із суттю медичної реформи безпосередньо від в.о. Міністра охорони здоров’я Уляни Супрун.
Окрім цього, учасники засідання ВРЦіРО обговорили проблематику ратифікації Стамбульської Конвенції (проект № 0119). Рада Церков закликала парламентарів не ратифіковувати Стамбульську Конвенцію через наявність суттєвих зауважень до цього документу, проте вжити інші заходи задля протидії домашньому насильству.
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Останні коментарі
Це Традиційне Християнське Свято.
Це не традиційний український празник, а нав"язаний Ватиканом.
ГРОШІ НЕ ПАХНУТЬ -ЦЕ ОСНОВНИЙ ДЕВІЗ НАШОГО ПОЛІТИКУ І ЯК КАЖУТЬ В РОСІЇ-ОБІЦЯТИ ЦЕ НЕ ЗНАЧИТЬОДРУЖИТИСЬ. НАЖАЛЬ.
я не дивлюся тв. а статтю Гузара читав в оригіналі.
Те, що городите про благословення на кровопролиття на Майдані - є саме цими кремлівськими штампами, які вата повторює, бо це їй вставив вєсті-зомбіящик