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На Херсонщині соціальні служби пропагують патронатне батьківство серед релігійних громад
20 червня 2017, 11:21 | Релігія і суспільство | 0 | | Код для блогу | |
Спеціалістами Олешківського районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (Херсонська область) ведеться активний пошук кандидатів в патронатні вихователі серед різних категорій населення, не байдужих до долі дітей-сиріт або тих, хто потребує підтримки, повідомляє "Релігія в Україні" з посиланням на Кsza.ks.ua.
Зокрема, 11 червня відбулась зустріч з релігійною громадою церкви «Христа Спасителя». Слухачам була надана інформація про необхідність запровадження послуги патронату на території Олешківського району.
На заході були порушені питання: чим відрізняється послуга патронату від сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та хто може бути патронатним вихователем. Пошук кандидатів триває.
Послуга патронату над дитиною в рамках експерименту у 2016-2018 роках запроваджується відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення соціального захисту дітей та підтримки сімей з дітьми» від 26.01.2016 року № 936-VІІІ. Кожна дитина має право на виховання в сімейному оточенні незалежно від того, чи може її біологічна родина забезпечити нормальні умови життя та виховання, чи батьки неналежним чином виконують свої обов’язки щодо дітей, які через складні життєві обставини тимчасово не можуть проживати разом з батьками.
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