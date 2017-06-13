Папа: Корупція – форма богохульства, форма раку, що виснажує наші життя

«Корупція, у своєму етимологічному корені, окреслює розрив, розбиття, розкладання і дезінтеграцію. І як внутрішній стан, і як суспільне явище, її вплив можна зрозуміти, споглядаючи на стосунки людини в глибині її природи», – написав Папа Франциск у передмові до книги-інтерв’ю кардинала Петера Турксона, Префекта Дикастерії служіння цілісному людському розвиткові, на тему корупції, що побачила світ 15 червня.

Як пояснює Понтифік, людина перебуває в стосунках з Богом, з ближнім і з навколишнім середовищем, в якому живе. І саме ці стосунки, в які входять також і взаємини з самим собою, «створюють контекст й надають сенс її діям та життю загалом». Коли людина шанує вимоги цих стосунків, вона є «чесною» та «трудиться для спільного добра». Коли ж зазнає упадку, «корумпується», що означає, піддається зіпсуттю, «ці стосунки розриваються». Таким чином, «корупція є вираженням загальної форми невпорядкованого життя пропащою людини».

Як результат падіння, «корупція являє анти-соціальну поведінку», яка нищить «дійсність стосунків», і, як наслідок, «колони, на яких опирається суспільство». «Корупція розбиває все це, підмінюючи спільне добро окремими інтересами, що забруднюють будь-яку загальну перспективу. Вона зроджується у зіпсутому серці та є найгіршим суспільним лихом, бо породжує найсерйозніші проблеми й злочини, які заторкують усіх», – пише Глава Католицької Церкви, запитуючи:

«З чого починається визискування людини людиною? З чого починається деградація та брак розвитку? З чого починається торгівля людьми, зброєю, наркотиками? З чого починається суспільна несправедливість та омертвлення заслуг? З чого починається відсутність послуг для людей? Що є корінням рабства, безробіття, занедбаності міст, спільного добра й природи? Що, врешті-решт, виснажує фундаментальне право людської істоти та цілісність довкілля? Корупція, – відповідає він, – яка, в дійсності, є зброєю, найпоширенішою мовою мафіозних структур та злочинних організацій у світі. Саме тому вона є процесом смерті».

«Ми повинні говорити про корупцію, викривати її лиха… Ми повинні трудитися всі разом, християни і нехристияни, люди всіх віровизнань і невіруючі, аби подолати цю форму богохульства, цю форму раку, що виснажує наші життя. Усвідомлення цього є невідкладним, а для цього потрібні виховання та культури милосердя, співпраця з боку всіх, відповідно до власних можливостей, талантів і креативності». Про це інформує Радіо Ватикану.