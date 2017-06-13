- Новини
- Ексклюзив
- Точка зору
- Моніторинг
- Студії
- Сакральна культура
- Довідник релігій
- Ресурси
- Теми
- Проекти
- Про нас
У Житомирі відкриють пам'ятник митрополиту Іларіону Огієнку
18 червня 2017, 10:57 | Релігія і суспільство | 0 | | Код для блогу | |
23 червня о 12.00 годині розділити у Житомирі на Михайлівській відбудеться відкриття пам'ятника видатному діячу Української Православної Церкви, перекладачу Біблії на українську мову, всесвітньовідомому митрополиту Іларіону Огієнку, професору.
Початок урочистого заходу розпочнеться з молитви у Свято - Михайлівському кафедральному соборі, яку очолить молитву Патріарший намісник, митрополит Переяслав - Хмельницький і Білоцерківський Епіфаній (Думенко) у співслужінні єпископату та духовенства УПЦ Київського Патріархату.
Після богослужіння відбудеться освячення пам'ятника митрополиту Іларіону, повідомляє Перший житомирський інформаційний портал.
Рейтинг
0
0
Останні новини
Папа: Корупція – форма богохульства, форма раку, що виснажує наші життя | 18 червня 2017, 11:05 | Релігія і суспільство
У Житомирі відкриють пам'ятник митрополиту Іларіону Огієнку | 18 червня 2017, 10:57 | Релігія і суспільство
Помер архиєпископ УПЦ (МП) | 18 червня 2017, 10:44 | УПЦ (МП)
Політики просто «кинули» українські Церкви, - релігієзнавець про гей-парад в Києві | 18 червня 2017, 10:23 | Релігія і політика |
У католиків сьогодні празник Пресвятої Євхаристії | 18 червня 2017, 09:38 | Релігійні свята і традиції |
Популярні статті місяця
8 червня 2017, 09:57 | Колонка Катерини Щоткіної | | 15 червня 2017, 15:17
15 червня 2017, 10:05 | Міжцерковні стосунки | 15 червня 2017, 14:21
Апостольський Нунцій в Україні зустрівся з представниками УПЦ (МП)
8 червня 2017, 10:53 | Земельні і мaйнові проблеми | 9 червня 2017, 00:09
8 червня 2017, 12:22 | Земельні і мaйнові проблеми | 9 червня 2017, 12:46
В УПЦ (МП) погрожують греко-католикам дзеркальною відповіддю за храм у Коломиї
9 червня 2017, 15:32 | Міжнародні відносини | 9 червня 2017, 22:41
Голова Верховної Ради подякував Ватикану за підтримку України
Останні коментарі
Це не традиційний український празник, а нав"язаний Ватиканом.
ГРОШІ НЕ ПАХНУТЬ -ЦЕ ОСНОВНИЙ ДЕВІЗ НАШОГО ПОЛІТИКУ І ЯК КАЖУТЬ В РОСІЇ-ОБІЦЯТИ ЦЕ НЕ ЗНАЧИТЬОДРУЖИТИСЬ. НАЖАЛЬ.
я не дивлюся тв. а статтю Гузара читав в оригіналі.
Те, що городите про благословення на кровопролиття на Майдані - є саме цими кремлівськими штампами, які вата повторює, бо це їй вставив вєсті-зомбіящик
Вата - це ті хто не може думати сам, а повторює тупо за телевізором. Я себе до таких не одношу. Якщо людина після трьох років тупої пропаганди по всіх каналах, ще думає самостійно і робить висновки ,