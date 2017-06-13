У Житомирі відкриють пам'ятник митрополиту Іларіону Огієнку

18 червня 2017, 10:57 | Релігія і суспільство | 0 |   | Код для блогу |  | 

23 червня о 12.00 годині розділити у Житомирі на Михайлівській відбудеться відкриття пам'ятника видатному діячу Української Православної Церкви, перекладачу Біблії на українську мову, всесвітньовідомому митрополиту Іларіону Огієнку, професору.

Початок урочистого заходу розпочнеться з молитви у Свято - Михайлівському кафедральному соборі, яку очолить молитву Патріарший намісник, митрополит Переяслав - Хмельницький і Білоцерківський Епіфаній (Думенко) у співслужінні єпископату та духовенства УПЦ Київського Патріархату.

Після богослужіння відбудеться освячення пам'ятника митрополиту Іларіону, повідомляє Перший житомирський інформаційний портал.

 

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теги до статті:Епіфаній (Думенко),Іларіон (Огієнко)
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Останні коментарі

  • Ігор Мицько | 18 червня 2017, 13:18

    Це не традиційний український празник, а нав"язаний Ватиканом.

  • Walentin | 18 червня 2017, 11:13

    ГРОШІ НЕ ПАХНУТЬ -ЦЕ ОСНОВНИЙ ДЕВІЗ НАШОГО ПОЛІТИКУ І ЯК КАЖУТЬ В РОСІЇ-ОБІЦЯТИ ЦЕ НЕ ЗНАЧИТЬОДРУЖИТИСЬ. НАЖАЛЬ.

  • Грицько | 15 червня 2017, 15:17

    я не дивлюся тв. а статтю Гузара читав в оригіналі.

  • Taras Antoshevskyy | 15 червня 2017, 15:08

    Те, що городите про благословення на кровопролиття на Майдані - є саме цими кремлівськими штампами, які вата повторює, бо це їй вставив вєсті-зомбіящик

  • Грицько | 15 червня 2017, 14:59

    Вата - це ті хто не може думати сам, а повторює тупо за телевізором. Я себе до таких не одношу. Якщо людина після трьох років тупої пропаганди по всіх каналах, ще думає самостійно і робить висновки ,

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