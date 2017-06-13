Представлена стратегія Церков щодо профілактики і лікування ВІЛ-інфекції

8 червня 2017 року в Києві відбулося чергове засідання Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу, повідомляє сайт УПЦ КП.

Під час засідання було обговорено широке коло питань. Серед них – реалізація Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу в Україні, ефективні моделі виявлення і зв’язку пацієнтів з ВІЛ з лікуванням АРТ, реалізація Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2012–2016 роки та стан підготовки проекту Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2017–2021 роки, усунення правових бар’єрів на шляху протидії епідемії ВІЛ в Україні тощо.



У заході взяв участь голова мережі "Елеос-Україна" протоєрей УПЦ КП Сергій Дмитрієв. Він доповідав про результати співпраці релігійних громад з організаціями, які реалізують гранти Глобального фонду в Україні. Священик розповів про круглі столи «Підвищення обізнаності та спроможності релігійних організацій в регіонах задля забезпечення їх активної участі в регіональних програмах протидії епідемії ВІЛ/СНІДу в Україні», які "Елеос-Україна" організовує за підтримки ЮНЕЙДС у різних містах України.



Також отець Сергій представив Стратегію Церков і релігійних організацій України у досягненні загального доступу до профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки на 2016-2018 роки на виконання Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014-2018 роки в умовах гуманітарної кризи в Україні. Мета цієї Стратегії – об’єднати та посилити зусилля Церков і релігійних організацій України у реалізації загальнонаціональної відповіді на епідемію ВІЛ-інфекції/СНІДу для досягнення загального доступу до профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки. Положення Стратегії ЦіРОУ будуть використані при розробці Загальнодержавної стратегії на наступний період.



За підсумками засідання, зокрема, було прийнято рішення про створення Робочої групи з усунення правових бар’єрів, подолання дискримінації та стигматизації у сфері відповіді на поширення в Україні епідемій ВІЛ-інфекції та туберкульозу.