Предстоятель УПЦ (МП) закликав мерію не допустити проведення гей-параду в Києві 18 червня

Митрополит Онуфрій закликав місцеву владу не допустити проведення так званих гей-парадів і подібних їм ганебних заходів у столиці України. Про це йдеться у Зверненні Предстоятеля Української Православної Церкви від 14 червня 2017 року, повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

У ЗМІ з’явилася інформація про проведення 18 червня у Києві так званого «Маршу рівності», за участі людей, які називають себе ЛГБТ-спільнотою.

Даючи оцінку цьому заходу, Предстоятель УПЦ (МП) підкреслив, що «християни мають чітко і недвозначно висловлюватися проти пропагування гріха і зневаги до християнських чеснот», якими цей «марш» є.

За словами Архипастиря, «він завдасть непоправної шкоди моральному і психічному здоров’ю молоді, підлітків та дітей».

«Організатори цього «маршу» не мають жодного морального права нав’язувати свій світогляд іншим. Наш український народ віками живе, дотримуючись християнських моральних норм та традиційних сімейних цінностей, що є основою формування здорового суспільства і сильної держави. Тому цілком зрозумілим є різкий загальний протест вірян Української Православної Церкви проти проведення подібних акцій», — наголосив Предстоятель.

Він закликав Київську міську владу «дослухатися до думки віруючої громади столиці та не допустити проведення так званих гей-парадів і подібних їм ганебних заходів», а вірних чад посилити свої молитви.

«Благословляю 18 червня у всіх храмах та монастирях Української Православної Церкви піднести молитви, щоб Господь не допустив на українській землі відбутися парадам і маршам з метою пропагування гріховного способу життя, про який Біблія застерігає карою Божою і в цьому віці, і в майбутньому», — йдеться у документі.