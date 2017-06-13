Єпископ Борис (Ґудзяк) закликав підтримати медреформу: Якщо не почати зараз, ми продовжимо вмирати

14 червня 2017, 13:00 | Релігія і суспільство | 0 |   | Код для блогу |  | 

Єпископ УГКЦ Борис (Ґудзяк) звернувся до українців і до народних депутатів з проханням підтримати медичну реформу.

Його звернення опубліковане на сторінці «Підтримай медреформу: законопроекти 6327, 6329» у мережі Facebook, повідомляє ІА ЗІК.

Владика Борис наголошує, що «якщо не почати зараз, ми продовжимо вмирати від хвороб, які в світі давно лікуються».

«Україна – це країна з понад 200 університетів, це країна, яка продукує найбільший літак в світі, яка дивує красою облич, яка піднялася на революцію Гідності. У ній чоловік в середньому живе до 62 років. Ми маємо проблеми з алкоголізмом, депресією, у нас непотрібно вмирають люди, в нас демографічна криза.

І тому я прошу всіх підтримати ці життєво необхідні реформи в нашій системі охорони здоров’я. Якщо ми не будемо приймати рішень, ми просто будемо вмирати. Після революції Гідності ми хочемо жити, ми хочемо жити гідно», – наголосив єрарх.

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теги до статті:Борис (Ґудзяк),Церква і медицина
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Останні коментарі

  • Fr. Valerii | 12 червня 2017, 11:31

    Можливо до дефініції "невідомі" варто було б додати "засліплені ненавистю проти українського народу".

  • Ігор Мицько | 9 червня 2017, 22:41

    Гумор-сатира.

  • Ігор Мицько | 9 червня 2017, 15:11

    Дєвочкі із тамтешніших барів, дєржитєсь.

  • netoy_gaidamak | 9 червня 2017, 12:46

    Мені це нагадує часи коли бабка казала про комуняк і руйнування Церков. Тільки тоді ще й людей відправляли до сибіру, а зараз хіба не будуть?? Тепер більш зрозуміло кому треба ті закони про які усі

  • netoy_gaidamak | 9 червня 2017, 12:40

    Таких наклепів вже було більше сотні, та ні один не підтвердився. А що до спекулювання проти УПЦ - Це норма, ввів сам порошенко. Головне щоб усі вірили в те, шо нам говорять журнілізди з брехливими

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