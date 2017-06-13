Єпископ Борис (Ґудзяк) закликав підтримати медреформу: Якщо не почати зараз, ми продовжимо вмирати

Єпископ УГКЦ Борис (Ґудзяк) звернувся до українців і до народних депутатів з проханням підтримати медичну реформу.

Його звернення опубліковане на сторінці «Підтримай медреформу: законопроекти 6327, 6329» у мережі Facebook, повідомляє ІА ЗІК.

Владика Борис наголошує, що «якщо не почати зараз, ми продовжимо вмирати від хвороб, які в світі давно лікуються».

«Україна – це країна з понад 200 університетів, це країна, яка продукує найбільший літак в світі, яка дивує красою облич, яка піднялася на революцію Гідності. У ній чоловік в середньому живе до 62 років. Ми маємо проблеми з алкоголізмом, депресією, у нас непотрібно вмирають люди, в нас демографічна криза.

І тому я прошу всіх підтримати ці життєво необхідні реформи в нашій системі охорони здоров’я. Якщо ми не будемо приймати рішень, ми просто будемо вмирати. Після революції Гідності ми хочемо жити, ми хочемо жити гідно», – наголосив єрарх.