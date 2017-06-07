- Новини
- Ексклюзив
- Точка зору
- Моніторинг
- Студії
- Сакральна культура
- Довідник релігій
- Ресурси
- Теми
- Проекти
- Про нас
У Києві молитвою розпочали Х Екуменічний соціальний тиждень
7 червня 2017, 13:32 | Релігія і суспільство | | 0 | | Код для блогу | |
В столиці, 7 червня, відкрив свою роботу Х Екуменічний соціальний тиждень. Цьогоріч форум відбувається за темою: «Гідність. Служіння. Солідарність: на шляху оновлення країни».
Сьогодні вранці захід відкрився урочистим молебнем у кафедральному соборі Святого Олександра РКЦ в Києві. За мир в Україні, за українських воїнів, за постраждалих від війни та переселенців помолились єпископ УГКЦ Борис (Ґудзяк), Апостольський адміністратор Київсько-Житомирської дієцезії РКЦ Віталій Скомаровський та Апостольський Нунцій Клаудіо Гуджеротті. Останній звернувся до всіх присутніх з вітальним словом.
Нагадаємо, що урочисте академічне відкриття заплановано на 13:30 у Київському національному університеті ім. Т. Шевченка. Організатором заходу виступає Інститут екуменічних студій Українського католицького університету. Форум проходитиме до 9 червня. З детальною програмою можна ознайомитись тут.
Попередні ЕСТ відбувалися у Львові. Цьогоріч його вперше проводять в столиці України.
Рейтинг
0
0
додати коментар
Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти
Останні новини
У Києві молитвою розпочали Х Екуменічний соціальний тиждень | 7 червня 2017, 13:32 | Релігія і суспільство | |
Українська делегація взяла участь у I Національному молитовному сніданку у Кнесеті Ізраїля | 7 червня 2017, 12:09 | Біблія, Українське Біблійне товариство |
Сумські священики УПЦ (МП) потрапили в смертельне ДТП на Росії | 7 червня 2017, 11:36 | Надзвичайні ситуації |
Україна залучатиме до звільнення заручників Папу Римського | 7 червня 2017, 10:51 | Релігія і політика
СБУ взялася за мерію Одеси через фінансування УПЦ (МП) | 7 червня 2017, 10:18 | Скандали, кримінал, адмінпорушення
Останні коментарі
- 2 червня 2017, 12:09
* * * Блаженнішому Любомирові (Гузару) присвячується (посмертно) Кого ми любим більш не етюди як він є в Бозі – він є усюди Щасливий в Бозі більш не в етюді Кого більш любим? ми люди – |
- 19 травня 2017, 21:06 |
- 19 травня 2017, 15:50 |
- 19 травня 2017, 08:44
Неймовірно маніпулятивна стаття. Де починається з підміни назви "ЧервоноГОРОД замість Червоногруду) -і закінчується вибіленням церкви, котра в урочищі відверто зайва і котра повела себе |
- 18 травня 2017, 12:30
Не тобі фсбешнику судити тих, хто відстоює українську церкву. Що тобі не сподобалось найбільше у коментарі Георгий Ткач? -- слова " Московское православие находится в заложниках преступной |
Коментарі