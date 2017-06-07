У Києві молитвою розпочали Х Екуменічний соціальний тиждень

В столиці, 7 червня, відкрив свою роботу Х Екуменічний соціальний тиждень. Цьогоріч форум відбувається за темою: «Гідність. Служіння. Солідарність: на шляху оновлення країни».

Сьогодні вранці захід відкрився урочистим молебнем у кафедральному соборі Святого Олександра РКЦ в Києві. За мир в Україні, за українських воїнів, за постраждалих від війни та переселенців помолились єпископ УГКЦ Борис (Ґудзяк), Апостольський адміністратор Київсько-Житомирської дієцезії РКЦ Віталій Скомаровський та Апостольський Нунцій Клаудіо Гуджеротті. Останній звернувся до всіх присутніх з вітальним словом.

Нагадаємо, що урочисте академічне відкриття заплановано на 13:30 у Київському національному університеті ім. Т. Шевченка. Організатором заходу виступає Інститут екуменічних студій Українського католицького університету. Форум проходитиме до 9 червня. З детальною програмою можна ознайомитись тут.

Попередні ЕСТ відбувалися у Львові. Цьогоріч його вперше проводять в столиці України.