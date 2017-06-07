У Києві молитвою розпочали Х Екуменічний соціальний тиждень

7 червня 2017, 13:32 | Релігія і суспільство | view video | 0 |   | Код для блогу |  | 

В столиці, 7 червня, відкрив свою роботу Х Екуменічний соціальний тиждень. Цьогоріч форум відбувається за темою: «Гідність. Служіння. Солідарність: на шляху оновлення країни».

Сьогодні вранці захід відкрився урочистим молебнем у кафедральному соборі Святого Олександра РКЦ в Києві. За мир в Україні, за українських воїнів, за постраждалих від війни та переселенців помолились єпископ УГКЦ Борис (Ґудзяк), Апостольський адміністратор Київсько-Житомирської дієцезії РКЦ Віталій Скомаровський та Апостольський Нунцій Клаудіо Гуджеротті. Останній звернувся до всіх присутніх з вітальним словом.

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Нагадаємо, що урочисте академічне відкриття заплановано на 13:30 у Київському національному університеті ім. Т. Шевченка. Організатором заходу виступає Інститут екуменічних студій Українського католицького університету. Форум проходитиме до 9 червня. З детальною програмою можна ознайомитись тут

Попередні ЕСТ відбувалися у Львові. Цьогоріч його вперше проводять в столиці України.

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теги до статті:Борис (Ґудзяк),Віталій Скомаровський,Екуменічний Соціальний Тиждень,Клаудіо Ґуджеротті
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    Останні коментарі

    • igorshevchuk | 2 червня 2017, 12:09

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    • Leonid Tonkovyd | 19 травня 2017, 21:06

      Бо ще той день не настав.

    • світлана | 19 травня 2017, 15:50

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    • Blacky Kamienczanka | 19 травня 2017, 08:44

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