- Новини
- Ексклюзив
- Точка зору
- Моніторинг
- Студії
- Сакральна культура
- Довідник релігій
- Ресурси
- Теми
- Проекти
- Про нас
Патріарх Філарет спрогнозував, коли завершиться війна
6 червня 2017, 09:50 | Релігія і суспільство | 0 | | Код для блогу | |
У День Святого Духа відбулося урочисте відзначення храмового свята кафедрального собору Святої Трійці у Луцьку.
Літургію з цієї нагоди правило духовенство під проводом Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета, - інформує V24.
Співав архієрейський хор «Оранта» (керівник Василь Мойсіюк).
Серед численних людей, які взяли участь у торжестві, були заступник голови ОДА Світлана Мишковець, секретар міськради Ігор Поліщук, інші представники місцевої влади.
Наприкінці служби Патріарх Філарет провів 30-хвилинну проповідь про дію благодаті Святого Духа в історії і сучасності.
Завершуючи слово, першоєрарх поділився міркуванням, коли в Україні завершиться війна. Для цього необхідно, щоб і влада, і весь український народ покаялися в гріхах, зокрема, корупції, та стали на дорогу правди.
«Іде війна. Страждають люди. Чому вони страждають? Чому український народ страждає? А тому, що багато грішив. Гріхів багато, от хоча б та злополучна корупція… Тому Господь посилає страждання, щоб люди усвідомили свої гріхи, покаялися. І тоді Господь пошле нам мир і спокій», - сказав він.
Після традиційного хресного ходу навколо собору владика Михаїл, представники місцевої влади висловили Патріархові подяку за візит, побажавши здоров’я та сили служити й молитися за Україну.
Рейтинг
0
0
Останні новини
Українські науковці протестують проти відбудови у с.Крилос давноруського собору | 6 червня 2017, 10:53 | Історія, археологія
Під Києвом вандали пошкодили склеп єврейського праведника | 6 червня 2017, 09:55 | Релігійна нетерпимість та вандалізм
Патріарх Філарет спрогнозував, коли завершиться війна | 6 червня 2017, 09:50 | Релігія і суспільство
На Аскольвдовій могилі відбудеться спільна молитва працівників ЗМІ | 6 червня 2017, 09:37 | Релігія в ЗМІ
У Коломиї стався конфлікт між греко-католиками і православними Московського Патріархату | 6 червня 2017, 09:30 | Міжцерковні стосунки
Останні коментарі
* * * Блаженнішому Любомирові (Гузару) присвячується (посмертно) Кого ми любим більш не етюди як він є в Бозі – він є усюди Щасливий в Бозі більш не в етюді Кого більш любим? ми люди –
Бо ще той день не настав.
Бог-це льбовь.А у ваших коментаріях тільки політика.
Неймовірно маніпулятивна стаття. Де починається з підміни назви "ЧервоноГОРОД замість Червоногруду) -і закінчується вибіленням церкви, котра в урочищі відверто зайва і котра повела себе
Не тобі фсбешнику судити тих, хто відстоює українську церкву. Що тобі не сподобалось найбільше у коментарі Георгий Ткач? -- слова " Московское православие находится в заложниках преступной