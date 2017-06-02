Патріарх Філарет спрогнозував, коли завершиться війна

У День Святого Духа відбулося урочисте відзначення храмового свята кафедрального собору Святої Трійці у Луцьку.

Літургію з цієї нагоди правило духовенство під проводом Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета, - інформує V24.

Співав архієрейський хор «Оранта» (керівник Василь Мойсіюк).

Серед численних людей, які взяли участь у торжестві, були заступник голови ОДА Світлана Мишковець, секретар міськради Ігор Поліщук, інші представники місцевої влади.

Наприкінці служби Патріарх Філарет провів 30-хвилинну проповідь про дію благодаті Святого Духа в історії і сучасності.

Завершуючи слово, першоєрарх поділився міркуванням, коли в Україні завершиться війна. Для цього необхідно, щоб і влада, і весь український народ покаялися в гріхах, зокрема, корупції, та стали на дорогу правди.

«Іде війна. Страждають люди. Чому вони страждають? Чому український народ страждає? А тому, що багато грішив. Гріхів багато, от хоча б та злополучна корупція… Тому Господь посилає страждання, щоб люди усвідомили свої гріхи, покаялися. І тоді Господь пошле нам мир і спокій», - сказав він.

Після традиційного хресного ходу навколо собору владика Михаїл, представники місцевої влади висловили Патріархові подяку за візит, побажавши здоров’я та сили служити й молитися за Україну.