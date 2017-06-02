Патріарх Філарет спрогнозував, коли завершиться війна

6 червня 2017, 09:50 | Релігія і суспільство | 0 |   | Код для блогу |  | 

У День Святого Духа відбулося урочисте відзначення храмового свята кафедрального собору Святої Трійці у Луцьку.

Літургію з цієї нагоди правило духовенство під проводом Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета, - інформує V24.

Співав архієрейський хор «Оранта» (керівник Василь Мойсіюк).

Серед численних людей, які взяли участь у торжестві, були заступник голови ОДА Світлана Мишковець, секретар міськради Ігор Поліщук, інші представники місцевої влади.

Наприкінці служби Патріарх Філарет провів 30-хвилинну проповідь про дію благодаті Святого Духа в історії і сучасності.

Завершуючи слово, першоєрарх поділився міркуванням, коли в Україні завершиться війна. Для цього необхідно, щоб і влада, і весь український народ покаялися в гріхах, зокрема, корупції, та стали на дорогу правди. 

«Іде війна. Страждають люди. Чому вони страждають? Чому український народ страждає? А тому, що багато грішив. Гріхів багато, от хоча б та злополучна корупція… Тому Господь посилає страждання, щоб люди усвідомили свої гріхи, покаялися. І тоді Господь пошле нам мир і спокій», - сказав він.

Після традиційного хресного ходу навколо собору владика Михаїл, представники місцевої влади висловили Патріархові подяку за візит, побажавши здоров’я та сили служити й молитися за Україну.

 

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теги до статті:АТО,Зіслання Святого Духа,Філарет (Денисенко)
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Останні коментарі

  • igorshevchuk | 2 червня 2017, 12:09

    * * * Блаженнішому Любомирові (Гузару) присвячується (посмертно) Кого ми любим більш не етюди як він є в Бозі – він є усюди Щасливий в Бозі більш не в етюді Кого більш любим? ми люди –

  • Leonid Tonkovyd | 19 травня 2017, 21:06

    Бо ще той день не настав.

  • світлана | 19 травня 2017, 15:50

    Бог-це льбовь.А у ваших коментаріях тільки політика.

  • Blacky Kamienczanka | 19 травня 2017, 08:44

    Неймовірно маніпулятивна стаття. Де починається з підміни назви "ЧервоноГОРОД замість Червоногруду) -і закінчується вибіленням церкви, котра в урочищі відверто зайва і котра повела себе

  • Окк | 18 травня 2017, 12:30

    Не тобі фсбешнику судити тих, хто відстоює українську церкву. Що тобі не сподобалось найбільше у коментарі Георгий Ткач? -- слова " Московское православие находится в заложниках преступной

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