Укрпошта у знак пошани до Блаженнішого Любомира виготовила спеціальний штемпель

4 червня 2017, 11:44 | Релігія і суспільство | 0 |   | Код для блогу |  | 

5 червня в Києві на Лівобережному поштамті (02002) проходитиме спецпогашення «Любомир Гузар. 1933-2017. «Моє велике бажання – бути людиною».

Про це повідомляє прес-служба Укрпошти.

«З метою вшанування пам’яті Блаженнішого Любомира Гузара, Верховного Архиєпископа-емерита Української Греко-Католицької Церкви 5 червня в Києві на Лівобережному поштамті (02002) проходитиме спецпогашення спеціальним поштовим штемпелем «Любомир Гузар. 1933-2017. «Моє велике бажання – бути людиною». 02002, Київ, 05.06.2017»», - йдеться у повідомленні.

 

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теги до статті:Любомир (Гузар),Укрпошта
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Останні коментарі

  • igorshevchuk | 2 червня 2017, 12:09

    * * * Блаженнішому Любомирові (Гузару) присвячується (посмертно) Кого ми любим більш не етюди як він є в Бозі – він є усюди Щасливий в Бозі більш не в етюді Кого більш любим? ми люди –

  • Leonid Tonkovyd | 19 травня 2017, 21:06

    Бо ще той день не настав.

  • світлана | 19 травня 2017, 15:50

    Бог-це льбовь.А у ваших коментаріях тільки політика.

  • Blacky Kamienczanka | 19 травня 2017, 08:44

    Неймовірно маніпулятивна стаття. Де починається з підміни назви "ЧервоноГОРОД замість Червоногруду) -і закінчується вибіленням церкви, котра в урочищі відверто зайва і котра повела себе

  • Окк | 18 травня 2017, 12:30

    Не тобі фсбешнику судити тих, хто відстоює українську церкву. Що тобі не сподобалось найбільше у коментарі Георгий Ткач? -- слова " Московское православие находится в заложниках преступной

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