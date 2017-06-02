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Укрпошта у знак пошани до Блаженнішого Любомира виготовила спеціальний штемпель
4 червня 2017, 11:44 | Релігія і суспільство | 0 | | Код для блогу | |
5 червня в Києві на Лівобережному поштамті (02002) проходитиме спецпогашення «Любомир Гузар. 1933-2017. «Моє велике бажання – бути людиною».
Про це повідомляє прес-служба Укрпошти.
«З метою вшанування пам’яті Блаженнішого Любомира Гузара, Верховного Архиєпископа-емерита Української Греко-Католицької Церкви 5 червня в Києві на Лівобережному поштамті (02002) проходитиме спецпогашення спеціальним поштовим штемпелем «Любомир Гузар. 1933-2017. «Моє велике бажання – бути людиною». 02002, Київ, 05.06.2017»», - йдеться у повідомленні.
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Останні коментарі
* * * Блаженнішому Любомирові (Гузару) присвячується (посмертно) Кого ми любим більш не етюди як він є в Бозі – він є усюди Щасливий в Бозі більш не в етюді Кого більш любим? ми люди –
Бо ще той день не настав.
Бог-це льбовь.А у ваших коментаріях тільки політика.
Неймовірно маніпулятивна стаття. Де починається з підміни назви "ЧервоноГОРОД замість Червоногруду) -і закінчується вибіленням церкви, котра в урочищі відверто зайва і котра повела себе
Не тобі фсбешнику судити тих, хто відстоює українську церкву. Що тобі не сподобалось найбільше у коментарі Георгий Ткач? -- слова " Московское православие находится в заложниках преступной