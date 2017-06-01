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У Києві пропонують перейменувати вулицю Челябінську на Любомира (Гузара)
2 червня 2017, 13:52 | Релігія і суспільство | 0 | | Код для блогу | |
На сайті Київської міської ради зареєстровано петицію про перейменування вулиці Челябінської на вулицю Любомира (Гузара). Її зареєстрували 1 червня 2017 року.
Автор петиції Ігор Мельник свою пропозицію пояснює тим, що поруч розташовано Патріарший собор УГКЦ.
«Вулиця Челябінська - назва випадкова, немає логічної прив`язки до місцевості та визначних споруд. Вулиця Любомира (Гузара) - буде примикати до вулиці Андрія Шептицького, й разом з Патріаршим собором Воскресі́ння Христового створить культурно-християнський ансамбль Української духовної культури, єдиний в своєму роді на Лівому березі Києва», - йдеться у петиції.
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* * * Блаженнішому Любомирові (Гузару) присвячується (посмертно) Кого ми любим більш не етюди як він є в Бозі – він є усюди Щасливий в Бозі більш не в етюді Кого більш любим? ми люди –
Бо ще той день не настав.
Бог-це льбовь.А у ваших коментаріях тільки політика.
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