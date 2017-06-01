У Києві пропонують перейменувати вулицю Челябінську на Любомира (Гузара)

2 червня 2017, 13:52 | Релігія і суспільство | 0 |   | Код для блогу |  | 

На сайті Київської міської ради зареєстровано петицію про перейменування вулиці Челябінської на вулицю Любомира (Гузара). Її зареєстрували 1 червня 2017 року.

Автор петиції Ігор Мельник свою пропозицію пояснює тим, що поруч розташовано Патріарший собор УГКЦ.

«Вулиця Челябінська - назва випадкова, немає логічної прив`язки до місцевості та визначних споруд. Вулиця Любомира (Гузара) - буде примикати до вулиці Андрія Шептицького, й разом з Патріаршим собором Воскресі́ння Христового створить культурно-християнський ансамбль Української духовної культури, єдиний в своєму роді на Лівому березі Києва», - йдеться у петиції.

 

 

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теги до статті:КМДА,Любомир (Гузар)
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Останні коментарі

  • igorshevchuk | 2 червня 2017, 12:09

    * * * Блаженнішому Любомирові (Гузару) присвячується (посмертно) Кого ми любим більш не етюди як він є в Бозі – він є усюди Щасливий в Бозі більш не в етюді Кого більш любим? ми люди –

  • Leonid Tonkovyd | 19 травня 2017, 21:06

    Бо ще той день не настав.

  • світлана | 19 травня 2017, 15:50

    Бог-це льбовь.А у ваших коментаріях тільки політика.

  • Blacky Kamienczanka | 19 травня 2017, 08:44

    Неймовірно маніпулятивна стаття. Де починається з підміни назви "ЧервоноГОРОД замість Червоногруду) -і закінчується вибіленням церкви, котра в урочищі відверто зайва і котра повела себе

  • Окк | 18 травня 2017, 12:30

    Не тобі фсбешнику судити тих, хто відстоює українську церкву. Що тобі не сподобалось найбільше у коментарі Георгий Ткач? -- слова " Московское православие находится в заложниках преступной

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