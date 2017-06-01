Оприлюднено маршрут Ходи на захист сім’ї

1 червня 2017, 10:50 | Релігія і суспільство | view photo | 0 |   | Код для блогу |  | 

У столиці 31 травня відбулась прес-конференція напередодні Всеукраїнської ходи на захист прав дітей та сім’ї. У заході прийняли участь представники оргкомітету, очільники релігійних конфесій та священнослужителі.

Прес-конференція

Старший єпископ Церкви християн віри євангельської України Михайло Паночко, який нині головує у ВРЦіРО, заявив, що Хода організовується «не просто так», а для дієвого захисту традиційної родини. «Якби не існувало реальної загрози традиційному шлюбу і сім’ї – ми би не проводили цей захід», – наголошує Михайло Паночко.

Єпископ Кам'янець-Подільській РКЦ Радослав Змітровіч зауважив, що вони очікують принаймні понад 3000 учасників ходи. Єдине, що може стати перепоною для приїзду вірян з регіонів, так це близькість дати проведення свята Святої Трійці, яке християни святкуватимуть наступного дня.

Організатори також сподіваються, що до акції приєднаються мусульмани та юдеї, оскільки вони сповідують ті ж самі традиційні сімейні цінності, та підтримали звернення ВРЦіРО щодо Ходи. «Однак ми припускаємо, що не всі юдеї зможуть прийняти участь у дійстві, адже це припадає на Шабат» – зауважують у оргкомітеті.

Сама подія розпочнеться 3 червня о 12:00 годині на Софійській площі у Києві. Організатори обіцяють влаштувати для батьків і дітей розважальний простір. Хода рушить Володимирською вулицею до перехрестя з вул. Богдана Хмельницького. Звідтам учасники акції пройдуть через Хрещатик до Маріїнського парку, де відбудеться святковий концерт.

Нагадаємо, в Києві у суботу, 3 червня, за ініціативи ВРЦіРО відбудеться Хода на захист прав дітей і сім’ї.

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теги до статті:Михайло Паночко,Олекса Петрів,Радослав Змітрович,Сім’я, сімейні цінності
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Останні коментарі

  • Leonid Tonkovyd | 19 травня 2017, 21:06

    Бо ще той день не настав.

  • світлана | 19 травня 2017, 15:50

    Бог-це льбовь.А у ваших коментаріях тільки політика.

  • Blacky Kamienczanka | 19 травня 2017, 08:44

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  • Окк | 18 травня 2017, 12:30

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  • Лада | 17 травня 2017, 22:37

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