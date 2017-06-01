Оприлюднено маршрут Ходи на захист сім’ї

У столиці 31 травня відбулась прес-конференція напередодні Всеукраїнської ходи на захист прав дітей та сім’ї. У заході прийняли участь представники оргкомітету, очільники релігійних конфесій та священнослужителі.

Старший єпископ Церкви християн віри євангельської України Михайло Паночко, який нині головує у ВРЦіРО, заявив, що Хода організовується «не просто так», а для дієвого захисту традиційної родини. «Якби не існувало реальної загрози традиційному шлюбу і сім’ї – ми би не проводили цей захід», – наголошує Михайло Паночко.

Єпископ Кам'янець-Подільській РКЦ Радослав Змітровіч зауважив, що вони очікують принаймні понад 3000 учасників ходи. Єдине, що може стати перепоною для приїзду вірян з регіонів, так це близькість дати проведення свята Святої Трійці, яке християни святкуватимуть наступного дня.

Організатори також сподіваються, що до акції приєднаються мусульмани та юдеї, оскільки вони сповідують ті ж самі традиційні сімейні цінності, та підтримали звернення ВРЦіРО щодо Ходи. «Однак ми припускаємо, що не всі юдеї зможуть прийняти участь у дійстві, адже це припадає на Шабат» – зауважують у оргкомітеті.

Сама подія розпочнеться 3 червня о 12:00 годині на Софійській площі у Києві. Організатори обіцяють влаштувати для батьків і дітей розважальний простір. Хода рушить Володимирською вулицею до перехрестя з вул. Богдана Хмельницького. Звідтам учасники акції пройдуть через Хрещатик до Маріїнського парку, де відбудеться святковий концерт.

Нагадаємо, в Києві у суботу, 3 червня, за ініціативи ВРЦіРО відбудеться Хода на захист прав дітей і сім’ї.