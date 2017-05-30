Новинський купив на Росії ікону за 706 тисяч гривень

31 травня 2017, 10:39 | Релігія і суспільство | 0 |   | Код для блогу |  | 

Народний депутат України і меценат УПЦ (МП) Вадим Новинський викупив для своєї колекції експонат в "La Petite Opera Gallery", повідомляє "Релігія в Україні" з посиланням на "Комсомольську правду в Україні".

Угода відбулася в травні. За ікону святого Миколая Чудотворця депутат-колекціонер заплатив 706 тисяч 855 гривень. Продавцем ікони виступила "La Petite Opera Gallery" (Санкт-Петербург, Росія).

Раніше, в декларації за 2016 рік, Новинський зазначив у своїй власності 30 ікон ХІХ-ХХІ століть.

Нещодавно Глава УПЦ (МП) Митрополит Онуфрій і Вадим Новінський подарували на іменини Патріарху Кирилу архиєрейське облачення.

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теги до статті:Вадим Новинський,УПЦ (МП)
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Останні коментарі

  • Leonid Tonkovyd | 19 травня 2017, 21:06

    Бо ще той день не настав.

  • світлана | 19 травня 2017, 15:50

    Бог-це льбовь.А у ваших коментаріях тільки політика.

  • Blacky Kamienczanka | 19 травня 2017, 08:44

    Неймовірно маніпулятивна стаття. Де починається з підміни назви "ЧервоноГОРОД замість Червоногруду) -і закінчується вибіленням церкви, котра в урочищі відверто зайва і котра повела себе

  • Окк | 18 травня 2017, 12:30

    Не тобі фсбешнику судити тих, хто відстоює українську церкву. Що тобі не сподобалось найбільше у коментарі Георгий Ткач? -- слова " Московское православие находится в заложниках преступной

  • Лада | 17 травня 2017, 22:37

    Ти б спочатку мову вивчив би, чи слабО? Це ж головна зброя руського миру, не чув? Пішов, так іди, перебудовуйся, москалику, може тобі премію дадуть за "усєрдіє".

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