Новинський купив на Росії ікону за 706 тисяч гривень

Народний депутат України і меценат УПЦ (МП) Вадим Новинський викупив для своєї колекції експонат в "La Petite Opera Gallery", повідомляє "Релігія в Україні" з посиланням на "Комсомольську правду в Україні".

Угода відбулася в травні. За ікону святого Миколая Чудотворця депутат-колекціонер заплатив 706 тисяч 855 гривень. Продавцем ікони виступила "La Petite Opera Gallery" (Санкт-Петербург, Росія).

Раніше, в декларації за 2016 рік, Новинський зазначив у своїй власності 30 ікон ХІХ-ХХІ століть.

Нещодавно Глава УПЦ (МП) Митрополит Онуфрій і Вадим Новінський подарували на іменини Патріарху Кирилу архиєрейське облачення.