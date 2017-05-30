Сьогодні ВРЦіРО виступить із Відкритим зверненням на захист сім’ї та дітей

Сьогодні, 31 травня 2017 року, о 15:00 відбудеться прес-конференція Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій. єрархи українських конфесій оприлюднять Відкрите звернення на захист сім’ї та дітей (з нагоди Міжнародного дня захисту дітей – 1 червня) та пояснять причини організації щорічної Всеукраїнської Ходи на захист прав дітей і сім’ї, яка цього року відбудеться 3 червня.

Про це повідомляє Департамент інформації УГКЦ з посиланням на прес-службу ВРЦіРО.

Учасники прес-конференції:

• Михайло Паночко, Головуючий у Всеукраїнській Раді Церков і релігійних організацій, Старший єпископ Церкви християн віри євангельської України;

• єпископ Радослав Змітровіч - єп. помічник Кам'янець-Подільської дієцезії, голова Комісії з питань сім’ї у Конференції Римо-Католицьких Єпископів України;

• митр. протоєрей Олекса Петрів, священик Української Греко-Католицької Церкви, керівник Департаменту зовнішніх церковних зв'язків в Україні;

• о. Михаїл, заступник керівника прес-центру Української Православної Церкви Київського Патріархату;

• шейх Рустам Гафурі, заступник муфтія України, Духовного управління мусульман України.

Також очікується участь у прес-конференції Уповноваженого Президента України з прав дитини Миколи Кулеби.

Мета Всеукраїнської Ходи – привернути увагу суспільства до сучасних загроз для інституту сім’ї і батьківства, зокрема звернути увагу на проблему сирітства та неналежного соціального захисту вагітних жінок, виступити на захист сім’ї та шлюбу як союзу чоловіка і жінки, що відповідає Божому повелінню та природі людини.

Збір всіх охочих долучитися до акції розпочнеться об 11-й годині на Софійській площі, а о 12:00 єдина колона сімей із дітьми на чолі з главами Церков і релігійних організацій пройде центром столиці. Хода завершиться в Маріїнському парку, біля літнього театру («Мушля»), де на усіх чекає святковий концерт та розваги для дітей.

Інформаційна довідка:

Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій (ВРЦіРО) утворена у грудні 1996 року як міжконфесійна інституція. Її метою є об'єднання зусиль конфесій у справі духовного відродження України і координації міжцерковного діалогу як в Україні, так і за її межами.

До складу ВРЦіРО входять 16 Церков і релігійних організацій, серед яких православні, греко- і римсько-католицькі, вірменська апостольська, протестантські та євангельські церкви, а також іудейське та мусульманське релігійні об'єднання і 1 міжцерковна організація. Відтак Рада Церков представляє більше ніж 90% усіх релігійних організацій України.

Координатор Ходи: о. Матеуш Адамскі, +38 098 500 60 26, catholicmedia@ukr.net