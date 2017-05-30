Сьогодні ВРЦіРО виступить із Відкритим зверненням на захист сім’ї та дітей

31 травня 2017, 10:42 | Релігія і суспільство | 0 |   | Код для блогу |  | 

Сьогодні, 31 травня 2017 року, о 15:00 відбудеться прес-конференція Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій. єрархи українських конфесій оприлюднять Відкрите звернення на захист сім’ї та дітей (з нагоди Міжнародного дня захисту дітей – 1 червня) та пояснять причини організації щорічної Всеукраїнської Ходи на захист прав дітей і сім’ї, яка цього року відбудеться 3 червня.

Про це повідомляє Департамент інформації УГКЦ з посиланням на прес-службу ВРЦіРО.

Учасники прес-конференції:

• Михайло Паночко, Головуючий у Всеукраїнській Раді Церков і релігійних організацій, Старший єпископ Церкви християн віри євангельської України;

• єпископ Радослав Змітровіч - єп. помічник Кам'янець-Подільської дієцезії, голова Комісії з питань сім’ї у Конференції Римо-Католицьких Єпископів України;

• митр. протоєрей Олекса Петрів, священик Української Греко-Католицької Церкви, керівник Департаменту зовнішніх церковних зв'язків в Україні;

• о. Михаїл, заступник керівника прес-центру Української Православної Церкви Київського Патріархату;

• шейх Рустам Гафурі, заступник муфтія України, Духовного управління мусульман України.

Також очікується участь у прес-конференції Уповноваженого Президента України з прав дитини Миколи Кулеби.

Мета Всеукраїнської Ходи – привернути увагу суспільства до сучасних загроз для інституту сім’ї і батьківства, зокрема звернути увагу на проблему сирітства та неналежного соціального захисту вагітних жінок, виступити на захист сім’ї та шлюбу як союзу чоловіка і жінки, що відповідає Божому повелінню та природі людини.

Збір всіх охочих долучитися до акції розпочнеться об 11-й годині на Софійській площі, а о 12:00 єдина колона сімей із дітьми на чолі з главами Церков і релігійних організацій пройде центром столиці. Хода завершиться в Маріїнському парку, біля літнього театру («Мушля»), де на усіх чекає святковий концерт та розваги для дітей.

Інформаційна довідка:

Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій (ВРЦіРО) утворена у грудні 1996 року як міжконфесійна інституція. Її метою є об'єднання зусиль конфесій у справі духовного відродження України і координації міжцерковного діалогу як в Україні, так і за її межами.

До складу ВРЦіРО входять 16 Церков і релігійних організацій, серед яких православні, греко- і римсько-католицькі, вірменська апостольська, протестантські та євангельські церкви, а також іудейське та мусульманське релігійні об'єднання і 1 міжцерковна організація. Відтак Рада Церков представляє більше ніж 90% усіх релігійних організацій України.

Координатор Ходи: о. Матеуш Адамскі, +38 098 500 60 26, catholicmedia@ukr.net

 

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теги до статті:ВРЦиРО,Сім’я, сімейні цінності
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Останні коментарі

  • Leonid Tonkovyd | 19 травня 2017, 21:06

    Бо ще той день не настав.

  • світлана | 19 травня 2017, 15:50

    Бог-це льбовь.А у ваших коментаріях тільки політика.

  • Blacky Kamienczanka | 19 травня 2017, 08:44

    Неймовірно маніпулятивна стаття. Де починається з підміни назви "ЧервоноГОРОД замість Червоногруду) -і закінчується вибіленням церкви, котра в урочищі відверто зайва і котра повела себе

  • Окк | 18 травня 2017, 12:30

    Не тобі фсбешнику судити тих, хто відстоює українську церкву. Що тобі не сподобалось найбільше у коментарі Георгий Ткач? -- слова " Московское православие находится в заложниках преступной

  • Лада | 17 травня 2017, 22:37

    Ти б спочатку мову вивчив би, чи слабО? Це ж головна зброя руського миру, не чув? Пішов, так іди, перебудовуйся, москалику, може тобі премію дадуть за "усєрдіє".

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