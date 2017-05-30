УГКЦ проти легалізації азартних ігор в Україні

Греко-Католицька Церква виступає проти легалізації азартних ігор в Україні. Про це у коментарі УНН зазначив керівник Відділу соціальних питань УГКЦ о. Андрій Нагірняк.

“Для Церкви будь-які азартні ігри є тим, що є певною пристрастю, тим, що використовує певні слабкості людини, аби нажитися на цьому і отримати досить не чесний прибуток. Як правило, люди, які починають грати в азартні ігри, з часом потрапляють в залежність. Це призводить до руйнування сімей, і, зрештою, часто призводить до самогубства. Гра можлива, але коли це азартна гра, гра на гроші, то рано чи пізно вона закінчується чимось поганим. Тому греко-католицька церква не прихильно ставиться як до самого факту існування азартних ігор, так і до їх легалізації вочевидь”, — сказав він.

Нагадаємо, в Україні можуть легалізувати азартні ігри. Підготовлений Мінфіном проект ліцензування лотерейного ринку передбачає можливість легалізації гральних автоматів під виглядом лотерейних терміналів самообслуговування.

Крім того, він передбачає монополізацію ринку під наближену до влади компанію “УНЛ” (“Українська національна лотерея”), звинувачену правоохоронцями в організації азартних ігор.

Довідка УНН. На українському ринку державних лотерей працює три компанії: “УНЛ” (Українська національна лотерея), “Патріот” і “М.С.Л.” (Молодьспортлото).

У вересні 2015 року “М.С.Л.” і “Патріот” потрапили до списку санкцій. Проти “М.С.Л.” ввели санкції на підставі листа 5-річної давності власника компанії Георгія Ложенка. “М.С.Л.” у 2012 році запропонував Мінфіну проект фінансування Євро-2012, в якому партнером було вказано “Альфа-банк”. Банк ніколи не входив до структури “М.С.Л.”. Єдині фінансові відносини М.С.Л. і “Альфа-Банк” — це звичайний кредит.

Попри те, що СБУ відмовилась від своїх претензій до “М.С.Л.”, головного конкурента “УНЛ” все одно залишили під санкціями.