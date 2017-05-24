Всеукраїнська Рада Церков проведе у Києві ходу на захист прав дітей і сім’ї

25 травня 2017, 08:38 | Релігія і суспільство | 0 |   | Код для блогу |  | 

У Києві 3 червня відбудеться традиційна хода на захист прав дітей і сім’ї під гаслом: «Сім’я – мати та батько, чоловік та дружина – це майбутнє України!».

Мета акції – привернути увагу суспільства до сучасних загроз для інституту сім’ї і батьківства, виступити на захист сім’ї як союзу чоловіка і жінки, що відповідає Божому повелінню та природі людини, повідомляється на сайті Церкви ХВЄУ.

Збір всіх охочих долучитися до акції розпочнеться об 11.00 годині на Софійській площі.

О 12.00 єдина колона сімей із дітьми на чолі з главами Церков і релігійних організацій пройде центром столиці, а саме: вулицями Володимирська, Богдана Хмельницького, Хрещатик та Грушевського.

Хода закінчиться в Маріїнському парку, біля літнього театру («Мушля»), де на усіх чекає святковий концерт та розваги для дітей. Хода відбудеться за ініціативи Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій та за підтримки громадських організацій.

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теги до статті:ВРЦіРО,Сім’я, сімейні цінності
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Останні коментарі

  • Alla29 | 23 травня 2017, 11:51

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  • Alisa29 | 22 травня 2017, 15:02

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    Бо ще той день не настав.

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    Бог-це льбовь.А у ваших коментаріях тільки політика.

  • Blacky Kamienczanka | 19 травня 2017, 08:44

    Неймовірно маніпулятивна стаття. Де починається з підміни назви "ЧервоноГОРОД замість Червоногруду) -і закінчується вибіленням церкви, котра в урочищі відверто зайва і котра повела себе

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