Всеукраїнська Рада Церков проведе у Києві ходу на захист прав дітей і сім’ї

У Києві 3 червня відбудеться традиційна хода на захист прав дітей і сім’ї під гаслом: «Сім’я – мати та батько, чоловік та дружина – це майбутнє України!».

Мета акції – привернути увагу суспільства до сучасних загроз для інституту сім’ї і батьківства, виступити на захист сім’ї як союзу чоловіка і жінки, що відповідає Божому повелінню та природі людини, повідомляється на сайті Церкви ХВЄУ.

Збір всіх охочих долучитися до акції розпочнеться об 11.00 годині на Софійській площі.

О 12.00 єдина колона сімей із дітьми на чолі з главами Церков і релігійних організацій пройде центром столиці, а саме: вулицями Володимирська, Богдана Хмельницького, Хрещатик та Грушевського.

Хода закінчиться в Маріїнському парку, біля літнього театру («Мушля»), де на усіх чекає святковий концерт та розваги для дітей. Хода відбудеться за ініціативи Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій та за підтримки громадських організацій.