- Новини
- Ексклюзив
- Точка зору
- Моніторинг
- Студії
- Сакральна культура
- Довідник релігій
- Ресурси
- Теми
- Проекти
- Про нас
Всеукраїнська Рада Церков проведе у Києві ходу на захист прав дітей і сім’ї
25 травня 2017, 08:38 | Релігія і суспільство | 0 | | Код для блогу | |
У Києві 3 червня відбудеться традиційна хода на захист прав дітей і сім’ї під гаслом: «Сім’я – мати та батько, чоловік та дружина – це майбутнє України!».
Мета акції – привернути увагу суспільства до сучасних загроз для інституту сім’ї і батьківства, виступити на захист сім’ї як союзу чоловіка і жінки, що відповідає Божому повелінню та природі людини, повідомляється на сайті Церкви ХВЄУ.
Збір всіх охочих долучитися до акції розпочнеться об 11.00 годині на Софійській площі.
О 12.00 єдина колона сімей із дітьми на чолі з главами Церков і релігійних організацій пройде центром столиці, а саме: вулицями Володимирська, Богдана Хмельницького, Хрещатик та Грушевського.
Хода закінчиться в Маріїнському парку, біля літнього театру («Мушля»), де на усіх чекає святковий концерт та розваги для дітей. Хода відбудеться за ініціативи Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій та за підтримки громадських організацій.
Рейтинг
0
0
Останні новини
Українці не хочуть, щоб можновладці публічно демонстрували свою релігійність | 25 травня 2017, 10:20 | Соцопитування
Андрій Юраш пояснив, чому Церква втрачає моральний авторитет | 25 травня 2017, 09:57 | Державно-конфесійні стосунки |
Українці люблять Папу, лідер антипатій – Московський Патріарх Кирил | 25 травня 2017, 09:56 | Соцопитування
Віруючих УПЦ КП в два рази більше, ніж в УПЦ (МП) – дослідження Центру Разумкова | 25 травня 2017, 08:44 | Соцопитування
Всеукраїнська Рада Церков проведе у Києві ходу на захист прав дітей і сім’ї | 25 травня 2017, 08:38 | Релігія і суспільство
Останні коментарі
Любите читать? Тогда https://bookinist.com.ua/ - это то, что вам надо
Если вы любите читать, советую удобный прайс-агрегатор - https://bookinist.com.ua/
Бо ще той день не настав.
Бог-це льбовь.А у ваших коментаріях тільки політика.
Неймовірно маніпулятивна стаття. Де починається з підміни назви "ЧервоноГОРОД замість Червоногруду) -і закінчується вибіленням церкви, котра в урочищі відверто зайва і котра повела себе