Х Екуменічний соціальний тиждень відбудеться у Києві

7-9 червня 2017 року у Києві відбудеться Всеукраїнський суспільний форум «Х Екуменічний соціальний тиждень». Тема: «Гідність. Служіння. Солідарність. На шляху оновлення країни». Організатор Форуму – Інститут екуменічних студій Українського католицького університету (Львів).

Співорганізатори Форуму: Київський центр Українського католицького університету, Пасторально-міграційний відділ УГКЦ, Український кооперативний альянс, Інститут Святого Томи Аквінського, Київська обласна рада та облдержадміністрація, Департамент культури Київської міської державної адміністрації, Центр Святого Климента, Відкритий православний університет Святої Софії Премудрості, Українська академія лідерства, Український кризовий медіацентр та інші.

За словами організаторів Форуму, тема «Гідність. Служіння. Солідарність. На шляху оновлення країни» зараз є особливо гострою, адже добрі приклади солідарності громадян у кризовий час показують нам, що принцип служіння та взаємодопомоги працюватиме, якщо спільно знаходити компроміси та вирішувати конфлікти. На їхню думку, людська гідність та загалом гідність країни, служіння одне одному і солідарність як одностайність інтересів та взаємна відповідальність в теперішній час має бути на першому місці.

Ідею провести Екуменічний соціальний тиждень в Києві уже кілька років заохочував Блаженніший Святослав (Шевчук). Саме цього року організатори спільно прийняли рішення провести ювілейний Х Екуменічний соціальний тиждень в столиці. На їхню думку, Форум варто провести двічі – і у Києві, і у Львові, для того, щоб показати напрацювання протягом дев’яти попередніх років і також об’єднати громадськість навколо суспільно важливих проблем в Україні. Київ є оптимальним місцем для такого представлення.

У межах Екуменічного соціального тижня заплановано проведення відкритих дискусій, круглих столів, панельних дискусій, семінару Українського християнського академічного товариства, виставки, BarCamp для молоді, робочої майстерні, концерту народної та духовної музики та інші заходи.

Як йдеться у повідомленні ІЕС, участь у всіх заходах Форуму безкоштовна.

Довідка:

Екуменічний соціальний тиждень (ЕСТ) – Всеукраїнський суспільний форум, який прагне об’єднати ресурси громади, влади, соціальних організацій, Церков, ЗМІ та освітян навколо вирішення актуальних проблем суспільства, базуючись на загальнолюдських цінностях та Соціальній доктрині Церкви, стимулюючи екуменічний діалог у соціальній сфері.