Польща займає перше місце в регіоні за релігійністю, - Pew Research Center

16 травня 2017, 11:22 | Релігія і суспільство | 0 |   | Код для блогу |  | 

Американський інститут дослідження громадської думки Pew Research Center повідомляє, що за чверть століття після краху комунізму релігія відіграє важливу роль в житті мешканців Центрально-Східної Європи.

Результати опитування були представлені у будинку Інституту статистики Католицької Церкви у Варшаві, повідомляє Польське радіо.

У Центральній Європі Польща займає перше місце за критерієм поширеності релігійної практики, хоч відсоток католиків останніми роками знизився з 96 до 87%.

Автори рапорту звертають увагу на результати досліджень, проведених в Росії та в Україні. Комуністична влада забороняла правити Богослужіння та пропагувала атеїзм. Тепер кількість осіб, які вважають себе християнами в обох країнах, майже подвоїлася.

Дослідження показують, що зростання числа православних не має впливу на збільшення їх участі у Богослужіннях. У Росії принаймні раз у тиждень церкву відвідує 6% православних. Тимчасом у Польщі участь у недільній Месі бере 45% католиків.

Автори рапорту з Pew Research Center зазначили, що вони лише презентують дослідження, але не збираються їх інтерпретувати.

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теги до статті:Польща,Релігія
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