- Новини
- Ексклюзив
- Точка зору
- Моніторинг
- Студії
- Сакральна культура
- Довідник релігій
- Ресурси
- Теми
- Проекти
- Про нас
Польща займає перше місце в регіоні за релігійністю, - Pew Research Center
16 травня 2017, 11:22 | Релігія і суспільство | 0 | | Код для блогу | |
Американський інститут дослідження громадської думки Pew Research Center повідомляє, що за чверть століття після краху комунізму релігія відіграє важливу роль в житті мешканців Центрально-Східної Європи.
Результати опитування були представлені у будинку Інституту статистики Католицької Церкви у Варшаві, повідомляє Польське радіо.
У Центральній Європі Польща займає перше місце за критерієм поширеності релігійної практики, хоч відсоток католиків останніми роками знизився з 96 до 87%.
Автори рапорту звертають увагу на результати досліджень, проведених в Росії та в Україні. Комуністична влада забороняла правити Богослужіння та пропагувала атеїзм. Тепер кількість осіб, які вважають себе християнами в обох країнах, майже подвоїлася.
Дослідження показують, що зростання числа православних не має впливу на збільшення їх участі у Богослужіннях. У Росії принаймні раз у тиждень церкву відвідує 6% православних. Тимчасом у Польщі участь у недільній Месі бере 45% католиків.
Автори рапорту з Pew Research Center зазначили, що вони лише презентують дослідження, але не збираються їх інтерпретувати.
Рейтинг
0
0
Останні новини
Буддисти скаржаться, що "Український дім" зірвав проведення Днів буддійської культури | 16 травня 2017, 15:30 | Буддизм
В Одесі УПЦ (МП) агітує інші конфесії виступити проти прийняття нововведень до релігійного законодавства | 16 травня 2017, 14:55 | Законодавство |
Митрополит Запорізький УПЦ (МП) лякає міжконфесійною війною | 16 травня 2017, 11:29 | Протести і конфлікти |
Польща займає перше місце в регіоні за релігійністю, - Pew Research Center | 16 травня 2017, 11:22 | Релігія і суспільство
УПЦ (МП) готує акції протесту по всій Україні | 16 травня 2017, 11:16 | Законодавство
Останні коментарі
Я ніколи не вірю в любов заклинання, поки я не зустрів одного мого, який розповів мені все про DR.otutu, який привів її екс-бойфренда назад, навіть коли вона говорила мені, що я не повірив їй, тому
Підтримується, культивується, насаджується тотально і повсюдно совкова, колгоспна брехня, лицемірство, підлість, тупість, боягузтво. Для ілюстрації, сказаного. 1. Представляють "захід", як
Підтримується, культивується, насаджується тотально і повсюдно совкова, колгоспна брехня, лицемірство, підлість, тупість, боягузтво. Для ілюстрації, сказаного. 1. Представляють "захід", як
Шалом! Слава і Хвала Господу Богу,Котрий викупив нас Своєю Кров'ю і переміг смерть для нас! Нам не потрібні ні свічки ні ікони ні жести.тільки своїми устами з вірою в Всемогутнього! Кличте до Нього
"Сім верст до небес- та все лісом".