«Цінності українського суспільства» стали темою обговорення Робочої групи «Justice, Peace & Democracy»

15 травня 2017, 10:50 | Релігія і суспільство | 0 |   | Код для блогу |  | 

З ініціативи Комісії УГКЦ Справедливість і Мир 11 травня 2017 року  відбулась чергова зустріч членів Робочої групи «Justice, Peace & Democracy» із серії відкритих діалогів «Справедливість, Мир і Демократія: місія України».

У цей день експертів об’єднала тема «Цінності українського суспільства». Головною ціллю зустрічі було отримати актуальний зріз проблеми, а також напрацювати практичні рекомендації щодо врегулювання ключових викликів у ціннісній сфері українського суспільства. Цього разу модератором Робочої групи був Андрій Рождественський – Виконавчий директор Центру Лідерства УКУ. 

Під час обговорення учасники ділились практичним досвідом та своїми аналітичними поглядами з приводу порушуваних питань. Детальніше читайте у рубриці Ексклюзив.

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