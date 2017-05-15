«Цінності українського суспільства» стали темою обговорення Робочої групи «Justice, Peace & Democracy»

З ініціативи Комісії УГКЦ Справедливість і Мир 11 травня 2017 року відбулась чергова зустріч членів Робочої групи «Justice, Peace & Democracy» із серії відкритих діалогів «Справедливість, Мир і Демократія: місія України».

У цей день експертів об’єднала тема «Цінності українського суспільства». Головною ціллю зустрічі було отримати актуальний зріз проблеми, а також напрацювати практичні рекомендації щодо врегулювання ключових викликів у ціннісній сфері українського суспільства. Цього разу модератором Робочої групи був Андрій Рождественський – Виконавчий директор Центру Лідерства УКУ.

Під час обговорення учасники ділились практичним досвідом та своїми аналітичними поглядами з приводу порушуваних питань. Детальніше читайте у рубриці Ексклюзив.