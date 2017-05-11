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У День Матері у храмах України відбуваються молитви за матерів та святкові концерти
14 травня 2017, 12:48 | Релігія і суспільство | 0 | | Код для блогу | |
День Матері відзначають другої неділі травня, який вважається місяцем Пречистої Діви Марії. До Матері Божої звертаються християни, просячи заступництва та допомоги. У цей день люди висловлюють подяку материнській самопожертві й відзначають День Матері.
Богородиця посідає чільне місце в релігійній свідомості українців. Це пов'язане з ментальністю та суспільним ладом. Ще здавна князі благали її про заступництво, віддавали честь і хвалу Марії за перемогу в битвах. Богородиця стала опікункою козацтва.
В Україні День Матері вперше влаштував Союз українок Канади в 1928 році. Наступного року це свято відзначалося вже й у Львові. Ініціатором урочистостей була Олена Кисілевська, редактор тижневика «Жіноча доля». Також, 1929 року «Союз українок» зініціював впровадження цього свята на Тернопільщині. Організації «Просвіта», «Рідна школа», «Пласт», «Сокіл» та інші організовували концерти, конференції, фестивалі по всій Східній Галичині. Відтоді, День Матері відзначали дуже широко.
У 1939 свято заборонила радянська влада. З 1990 року завдяки зусиллям громадських організацій, зокрема Союзу українок, Свято матері повернулося в Україну.
За часів незалежної України свято встановлено «…на підтримку ініціативи Державного комітету України у справах сім'ї та молоді, міжнародної організації „Жіноча громада“, Спілки жінок України, громадської організації „Союз українок“…» згідно з Указом Президента України «Про День матері» від 10 травня 1999 року № 489/99. Відзначають його щороку у другу неділю травня.
У храмах України сьогодні відбуваються молитви за матерів та святкові концерти.
Президент України Петро Порошенко звернувся до українців з нагоди Дня Матері.
Про це йдеться у зверненні Глави держави.
«Дорогі матері! Сердечно вітаю вас із світлим і зворушливим святом – Днем Матері. Материнство – безцінний дар, вічне джерело буття людського, основа сім’ї і роду. Саме мудрі і добрі матусині уроки є головним дороговказом на життєвому шляху, а її любов – найнадійнішим оберегом», – йдеться у зверненні.
Як зазначається, кожен із нас з дитинства і до останніх днів несе в своїй душі єдиний і неповторний образ своєї неньки, прагне знайти спокій та розраду в її щедрому і безмежному серці.
«Дякуємо вам за ніжність і ласку, за співані безсонними ночами колискові, за шиті оберегами вишиванки, за безмежне терпіння і щоденну натхненну нелегку працю, за молитви, які оберігають нас. Доземний уклін усім матерям, чиї сини та доньки боронять нашу рідну землю на Сході України. Самовідданість, героїзм та мужність ваших дітей – це насамперед ваша заслуга», – сказав Порошенко.
Порошенко побажав матерям, щоб тепло домашнього вогнища, створене їхніми лагідними серцями і дбайливими руками, зігрівало родини повсякчас, а добро, що невтомно сіють вони довкола себе, повернулося сторицею.
«Миру, благополуччя, Божої ласки та прихильності долі вам на довгі і щасливі літа», – побажав глава держави.
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