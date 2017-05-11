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"Хресний хід за мир" та цьогорічний "бессмертый полк" від Оппоблоку і МП – близнюки, - архиєпископ Євстратій (Зоря)
12 травня 2017, 11:05 | Релігія і суспільство | 0 | | Код для блогу | |
Проросійська акція "Безсмертний полк", яка відбулася в місті Святогорськ Донецької області, показала, що представники Українського Православної Церкви (Московського Патріархату) діють зараз так, як діяла російська церква під час Другої світової війни.
Про це на своїй сторінці в Facebook написав архиєпископ, голова Інформаційного управління УПЦ КП Євстратій Зоря, повідомляє Обозреватель.
"Минулорічний "хресний хід за мир" від МП і Оппоблоку та цьогорічний "бессмертый полк" від Оппоблоку і МП – близнюки. У даному випадку – сіамські. Цікаво, що хоча напередодні духовенство монастиря закликАло приходити на марш-ходу з портретами своїх родичів – у самий день події вже заготовлені портрети були роздані присутнім. Віруючі несли ці портрети, не знаючи, хто власне на них зображений, думаючи, що це фото рідних когось з інших парафіян", - відзначив він.
Єрарх нагадав, що активіст "Опоблоку" Олександр Вілкул, який цьогоріч "прославився" у Дніпрі – в червні минулого "розпочинав" рух на Київ зі Святогорська.
"Завершував його депутат Новінський – той самий, який цього року курував очільника МП в Україні Онуфрія в проведенні заходів "бессмертного полка". І той самий "Інтер", який був головним ретранслятором "ходу" – цьогоріч став головним інформаційним спонсором "бессмертного полка"", - підкреслив архиєпископ УПЦ КП.
"Церковна традиція ясно відрізняє два типи війни: "нашестя чужинців" та "міжусобиця" – "нашествіє іноплемінних" та "міждоусобна брань". Перше – зовнішня агресія, друге – громадянська війна. В першому випадку Церква закликає всіх до захисту Батьківщини, благословляє військо на боротьбу з агресором, тощо. Власне так діяла Російська Церква під час радянсько-німецької війни. Нікому з її очільників навіть на думку не спадало назвати ту війну "міжусобицею", - пише владика Євстратій.
Він нагадав, що офіційні відозви УПЦ (МП) тоді були "наповнені категоричним осудженням колаборації з нацистами і однозначною підтримкою лише однієї сторони війни – СРСР".
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