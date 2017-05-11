Християни проведуть 55 дитячих таборів в зоні АТО

11 травня 2017, 12:25 | Релігія і суспільство | 0 |   | Код для блогу |  | 

Асоціація милосердя «Еммануїл» спільно з протестантською церквою «Добра Звістка» міста Слов'янська Донецької області планують відкрити 55 оздоровчих таборів по всій смузі розмежування в зоні АТО, повідомляє "Релігія в Україні" з посиланням на Іnvictory.

Від Азовського моря до Станиці Луганській в червні 2017 року організатори встановлять тимчасові наметові табори, де проведуть заняття, ігри та квести для місцевих дітей.

Підготовка до акції почалася в Слов'янську, де недавно пройшов 4-денний тренінг для вчителів і вожатих таборів в АТО.

«Ми дуже сподіваємося, що за допомогою донорів проведемо табори для дітей, - розповіла Галина Кучер, куратор східного регіону від« Еммануїл». - Віримо, що табори будуть, як це було в 2015 і 2016 роках. Діти чекають, а ми - мріючи, рухаємося до мети. І вже придумали назву табору - "Територія миру!"».

Організатори нагадують, що дітям з прифронтових територій необхідні подібні заходи, щоб запобігти страшним наслідкам поствоєнного синдрому і стресовим розладам.

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теги до статті:Асоціація "Емануїл",АТО,Літні табори
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