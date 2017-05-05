Напередодні Євробачення в центрі Києва розгорнули гасло "Свобода — це наша релігія"

8 травня 2017, 09:54 | Релігія і суспільство | 0 |   | Код для блогу |  | 

Напередодні Євробачення в центрі Києва на Будинку профспілок України з'явилося величезне гасло англійською мовою "Свобода — це наша релігія", повідомляє портал "Релігія в Україні".

На полотні поряд з гаслом зображено розірваний ланцюг. Панно повністю закриває бокову частину Будинку профспілок, що виходить на майдан Незалежності. Сам Будинок профспілок знаходиться на реконструкції.

Як пояснили співробітники Київської міськдержадміністрації, гасло має переносне значення — підкреслює надзвичайну цінність свободи і незалежності українців саме у час, коли Україна потерпає від збройної агресії Росії в Криму та на Донбасі.

Нагадаємо, що міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2017" розпочався 7 травня у столиці України і триватиме до 13 травня.

 

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теги до статті:Євробачення
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