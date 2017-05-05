У День хворого в УГКЦ закликали вірних відвідати недужих

Комісія Української Греко-Католицької Церкви у справах душпастирства охорони здоров’я з нагоди відзначення Дня хворого в Неділю розслабленого, 7 травня 2017 року, просить вірних приділити увагу людям, які тяжко хворіють.

Як мовиться у зверненні Комісії з нагоди Дня хворого, цього дня передусім варто молитовно згадати всіх недужих та терплячих, а особливо тих, котрі вже не можуть (а ймовірно, ніколи більше і не зможуть) власними ногами покинути домівки чи палати лікарень, аби прийти до храму. «Багато хворих щоденно терплять нестерпні болі, які потьмарюють розум та віднімають здатність адекватно реагувати на присутність здорових людей… Часто у такому стані хвора людина втрачає силу й бажання молитися. Разом із наріканням може прийти зневіра, а навіть більше – образа на Господа. Ось чому молитва здорових християн за недужих осіб є просто необхідною», – вважають у Комісії.

Наступний важливий крок у День хворого мав би полягати в конкретній фізичній дії щодо терплячого. «Найменше, що може зробити християнин для недужої людини – це відвідати її у лікарні чи вдома. Адже багато хворих, які опинилися у вимушеній ізоляції від зовнішнього світу, страждають не так від самої недуги, як від байдужості тих, котрі ще вчора іменували себе найкращими друзями… Така самотність породжує розчарування в людях, образу, гнів, відчуття помсти… Недужа особа має загрозу покинути світ цей у жахливому духовному стані, а ми і не здогадуватимемося, що виною цьому є наша індиферентність», – мовиться у зверненні.

Також, як вважають у Комісії, не менш важливою справою у День хворого для всіх вірних УГКЦ є звернення уваги на пригнічених родичів недужих осіб. «Підтримати їх добрим словом, порадою, фінансово чи пропозицією якось послужити, мало би стати жестом нашого духовного поступу та ознакою християнської зрілості», – просять задуматися вірних та людей доброї волі. Про це првідомляє Департамент інформації УГКЦ.

Довідка: День хворого в УГКЦ. Згідно з Постановою Позачергового Синоду Єпископів Києво-Галицького Верховного Архиєпископства УГКЦ від 16 січня 2006 року, УГКЦ в Україні відзначає День хворого у Неділю розслабленого. Цього року цей день припав на 7 травня 2017 р. Б. Відзначення Дня хворого в УГКЦ має на меті привернути увагу християнської спільноти та суспільства загалом до хворих людей, їх родин і тих, хто облегшує їхні страждання, зокрема медичний персонал та волонтерів. У цей день спільна молитва та діла милосердя мають засвідчити нашу небайдужість і підтримку всім тим, хто потребує нашої допомоги.