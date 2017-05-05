Віце-ректор УКУ став почесним громадянином Львова

5 травня 2017, 13:51 | Релігія і суспільство | 0 |   | Код для блогу |  | 

5 травня, під час урочистих зборів з нагоди Дня міста Львова, міський голова Андрій Садовий вручив почесні нагороди від імені громади міста. Про це повідомляє Захід. нет.

Звання почесного громадянина Львова отримав відомий публіцист та правозахисник, віце-ректор Українського католицького університету Мирослав Маринович.

Нагороду відомому громадському діячу вручили за «визначний внесок у духовне відродження українського народу, активну громадянську та життєву позицію, підвищення авторитету Львова на державному і міжнародному рівнях».

 

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теги до статті:Львівська міськрада,Мирослав Маринович,Нагороди
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