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На Закарпатті духовенство УПЦ (МП) відкрило сервіс з онлайн-молитви
2 травня 2017, 10:21 | Релігія і суспільство | 0 | | Код для блогу | |
Відтепер на сайті Духовно-просвітницького центру УПЦ (МП) в Перечині Закарпатської області можна замовити онлайн-молитву. Для цього достатньо зайти на сторінку ресурсу і повідомити – за здоров’я чи за упокій потрібно молитися, повідомляє "Релігія в Україні" з посиланням на Vynohradivnews.in.ua і Zakarpatpost.net.
«Ми будемо розсилати повідомлення про тих, кому потрібна допомога на усі електронні адреси православного духовенства світу. Таким чином, людина, яка потребує молитви, зможе добрим вчинком допомогти ближньому», – повідомив голова Перечинського молодіжного братства протоєрей Василій Керецман.
Архиєпископ Мукачівський та Ужгородський Феодор зауважив, що не всі принципи Церкви підлягають новаціям. Наприклад, щодо сповіді, то владика переконує, що розповідати про гріхи через Інтернет не можна.
Тим часом організатори цікавої послуги наголосили, що незабаром готуються запровадити систему грошових переказів за молитовні послуги. Щоправда, не уточнюється, чи не будуть власники "усіх електронних адрес православного духовенства світу" розпізнавати усі повідомлення про тих, кому потрібна допомога, як спам.
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