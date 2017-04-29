Фестиваль "Вгору серця" засвідчив, що Івано-Франківськ – Христове місто з християнськими цінностями

У неділю, 30 квітня, гала-концертом на Вічевому майдані завершився десятий ювілейний фестиваль Христового міста "Вгору серця", який вже став доброю традицією для усіх мешканців і гостей.

Щороку навколо фестивалю єднається велика кількість людей, які люблять Бога, люблять своє місто і бачать у ближньому самого Христа.

Як повідомили РІСУ у прес-службі Івано-Франківскьої архиєпархії УГКЦ, фестиваль засвідчив, що місто Івано-Франківськ є Христовим містом, що у ньому живуть правдиві християни, для яких віра є даром, яким треба ділитися з іншими.

Гаслом цьогорічного фестивалю стали слова «Христос посеред нас?».

Фестиваль «Вгору серця» організований Молодіжною комісією Івано-Франківської Архієпархії Української Греко-Католицької Церкви з благословення митрополита Івано-Франківського УГКЦ Володимира (Війтшина), під патронатом міського голови Івано-Франківська, за сприяння Департаменту молодіжної політики і спорту Івано-Франківської міської ради, департаменту освіти, науки та молодіжної політики Івано-Франківської ОДА, управління культури, національностей та релігій Івано-Франківської ОДА, підтримки окремих друзів-партнерів і відбувався з нагоди: 100-річчя об'явлень Богородиці у Фатімі (Португалія); 100-ліття від Дня народження Владики Софрона Дмитерка; 125-ліття від Дня народження Патріарха Йосипа Сліпого; та 150-ліття від Дня народження блаженного священномученика Григорія Хомишина.

Події фестивалю у цей день розпочалися на Вічевому майдані з нагородження переможців міжнародного конкурсу "Для Бога я створю найкраще", організатором якого є Ярема Стецик.

Опісля від храму Царя Христа монастиря отців Василіян до Вічевого майдану вирушила молитовна хода.

До ходи долучилися сотні франківців, які з вервицями у руках, вимолювали у Господа кращої долі для Батьківщини нашої України.

Завершилась хода на Вічевому майдані. Єпископ-помічник Івано-Франківський владика Йосафат (Мощич) звернувся до учасників молитви та всіх присутніх з повчальним словом, в якому, перш за все, подякував за спільну молитву та бажання свідчити свою віру перед світом.

Після нього зі сцени до громади звернувся також Міський голова п. Руслан Марцінків. Очільник подякував організаторам за проведення фестивалю та наголосив на тому, що Івано-Франківськ – справді Христове місто, в якому сповідували і будуть сповідувати християнські цінності.

Завершився фестиваль гала-концертом та співом пасхального гімну "Христос воскрес" при запалених свічках на Вічевому майдані, які кожен з присутніх отримав, та благословенням, яке уділили зі сцени присутні священики.