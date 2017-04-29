ПАРЄ захистила батьків, які виховують дітей на основі релігійної моралі

Парламентська Асамблея Ради Європи прийняла резолюцію, яка захищає право батьків надавати своїм дітям освіту відповідно до своїх власних релігійних переконань.

Під час пленарної сесії 27 квітня ПАРЄ ухвалила Резолюцію № 2163 (2017) та Рекомендацію № 2101 (2017) під назвою «Захист прав батьків і дітей, що належать до релігійних меншин», автором якої виступив парламентар з Молдови Валерій Гілецький, повідомляє Інститут релігійної свободи.

Окрім підтвердження права батьків виховувати своїх дітей відповідно до власних релігійних чи філософських поглядів, ПАРЄ підтвердила неприпустимість примушення батьків і дітей виконувати дії, які йдуть врозріз з їх глибоко укоріненими моральними переконаннями. Варто нагадати, що це питання є актуальним у контексті дебатів у країнах Європи щодо законності державного примусу відносно відвідування обов’язкових уроків сексуального просвітництва для малолітніх школярів.

“Асамблея вважає, що це не роль держав-членів регулювати або визнавати належними переконання і світогляд свого населення, але враховувати різні точки зору і переконання, а також дозволяти людям благополучно жити разом в межах громадського порядку, здоров'я і моральності населення. Це означає, що справжнє визнання і повагу, різноманітність і динаміка культурних традицій і самобутності і релігійних переконань мають важливе значення для досягнення соціальної згуртованості”, – наголошується в тексті Резолюції ПАРЄ.

У зв'язку з цим Асамблея закликала всі держави-члени Ради Європи вжити практичних заходів законодавчого чи іншого характеру, щоб:

1) підтвердити право на свободу думки, совісті і релігії для всіх людей, в тому числі право не дотримуватися будь-якої релігії, і захистити право всіх не бути примушеними до виконання дій, які йдуть врозріз з їх глибоко укоріненими моральними або релігійними переконаннями;

2) сприяти розумному пристосуванню до глибоко укорінених моральних або релігійних переконань всіх осіб у випадках серйозного конфлікту, щоб дозволити громадянам вільно сповідувати свою релігію або переконання в приватних або в громадських місцях, в межах, визначених законодавством, та за умови, що це не завдає шкоди правам інших осіб;

3) скасувати будь-який закон або правило, які встановлюють дискримінаційну відмінність між релігійною меншістю і переконаннями більшості;

4) забезпечити просту в реалізації можливість для дітей і батьків отримувати звільнення від обов'язкових державних програм з релігійної освіти, які знаходяться в конфлікті з їх глибоко вкоріненими моральними або релігійними переконаннями; такі варіанти можуть включати в себе неконфесійне викладання релігії, надання інформації про різноманіття релігій, і програми з етики.

Варто відзначити, що за цю Резолюцію ПАРЄ віддали голоси усі 5 присутніх на засіданні делегатів із України, в той час як документ був прийнятий 38 голосами «за». Нагадаємо, що Україна є членом Ради Європи з 1995 року.

Також у тексті Рекомендації ПАРЄ закликала Комітет Міністрів Ради Європи “розробити керівні принципи щодо того, як держави-члени повинні забезпечити ефективне розумне пристосування до глибоко укорінених моральних або релігійних переконань осіб, забезпечуючи при цьому дотримання прав інших”.