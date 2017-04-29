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ПАРЄ захистила батьків, які виховують дітей на основі релігійної моралі
30 квітня 2017, 11:52 | Релігія і суспільство | 0 | | Код для блогу | |
Парламентська Асамблея Ради Європи прийняла резолюцію, яка захищає право батьків надавати своїм дітям освіту відповідно до своїх власних релігійних переконань.
Під час пленарної сесії 27 квітня ПАРЄ ухвалила Резолюцію № 2163 (2017) та Рекомендацію № 2101 (2017) під назвою «Захист прав батьків і дітей, що належать до релігійних меншин», автором якої виступив парламентар з Молдови Валерій Гілецький, повідомляє Інститут релігійної свободи.
Окрім підтвердження права батьків виховувати своїх дітей відповідно до власних релігійних чи філософських поглядів, ПАРЄ підтвердила неприпустимість примушення батьків і дітей виконувати дії, які йдуть врозріз з їх глибоко укоріненими моральними переконаннями. Варто нагадати, що це питання є актуальним у контексті дебатів у країнах Європи щодо законності державного примусу відносно відвідування обов’язкових уроків сексуального просвітництва для малолітніх школярів.
“Асамблея вважає, що це не роль держав-членів регулювати або визнавати належними переконання і світогляд свого населення, але враховувати різні точки зору і переконання, а також дозволяти людям благополучно жити разом в межах громадського порядку, здоров'я і моральності населення. Це означає, що справжнє визнання і повагу, різноманітність і динаміка культурних традицій і самобутності і релігійних переконань мають важливе значення для досягнення соціальної згуртованості”, – наголошується в тексті Резолюції ПАРЄ.
У зв'язку з цим Асамблея закликала всі держави-члени Ради Європи вжити практичних заходів законодавчого чи іншого характеру, щоб:
1) підтвердити право на свободу думки, совісті і релігії для всіх людей, в тому числі право не дотримуватися будь-якої релігії, і захистити право всіх не бути примушеними до виконання дій, які йдуть врозріз з їх глибоко укоріненими моральними або релігійними переконаннями;
2) сприяти розумному пристосуванню до глибоко укорінених моральних або релігійних переконань всіх осіб у випадках серйозного конфлікту, щоб дозволити громадянам вільно сповідувати свою релігію або переконання в приватних або в громадських місцях, в межах, визначених законодавством, та за умови, що це не завдає шкоди правам інших осіб;
3) скасувати будь-який закон або правило, які встановлюють дискримінаційну відмінність між релігійною меншістю і переконаннями більшості;
4) забезпечити просту в реалізації можливість для дітей і батьків отримувати звільнення від обов'язкових державних програм з релігійної освіти, які знаходяться в конфлікті з їх глибоко вкоріненими моральними або релігійними переконаннями; такі варіанти можуть включати в себе неконфесійне викладання релігії, надання інформації про різноманіття релігій, і програми з етики.
Варто відзначити, що за цю Резолюцію ПАРЄ віддали голоси усі 5 присутніх на засіданні делегатів із України, в той час як документ був прийнятий 38 голосами «за». Нагадаємо, що Україна є членом Ради Європи з 1995 року.
Також у тексті Рекомендації ПАРЄ закликала Комітет Міністрів Ради Європи “розробити керівні принципи щодо того, як держави-члени повинні забезпечити ефективне розумне пристосування до глибоко укорінених моральних або релігійних переконань осіб, забезпечуючи при цьому дотримання прав інших”.
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