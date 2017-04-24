Сьогодні вшановують пам’ять загиблих внаслідок геноциду вірмен

Сьогодні, 24 квітня, відзначають річницю геноциду вірмен, який був організований і здійснений в 1915 році на територіях, контрольованих владою Османської імперії. Сьогодні зранку у Львові вірменська община вшанувала пам’ять жертв геноциду.

Як повідомила у коментарі ІА ZIK керівник недільної вірменської школи Рузанна Мкртчан, відзначення скорботної дати розпочалось із самого ранку.

«У церкві відбулася поминальна молитва. Позаминулого року цих вбитих зарахували до лику святих, і сьогодні був день пам’яті, – повідомила Рузанна Мкртчан. – Пізніше у дворику храму пройшов мітинг і показ документального фільму».

Крім того, при вході у Вірменську церкву розмістили плакати із написом «Пам’ятаю та вимагаю 1915».

Нагадаємо, у 1908 владу в імперії захопила партія младотурків, офіційною ідеологією якої був пантюркізм (теорія «Великого Турану»). Метою пантюркистів було створення тюркської імперії від Балкан до Алтаю.

Вірмени викликали у младотурків ненависть і тим, що населена ними Західна Вірменія відокремлювала суто османські області від Азербайджану і місць проживання інших тюркських племен, пише Вікіпедія.

Вступ Османської імперії в Першу світову війну в серпні 1914 року дав, на думку младотурків, «унікальний шанс» для остаточного вирішення «вірменського питання», тобто повного винищення вірмен. За словами одного з організаторів геноциду, Талаат Паші, навіть слово «вірмен» повинне було назавжди зникнути.

В умовах введеного військового стану османський уряд випустив з в’язниць злочинців і бандитів. Одночасно почалася депортація вірменського населення східних османських вілайєтів вглиб країни, через сирійську пустелю. Вірмени-військовослужбовці були відраховані з армії, здебільшого зібрані і розстріляні.

Різанина вірменського населення тривала до вересня 1918 року.

Днем геноциду вірменського населення прийнято вважати день 24 квітня 1915 року, коли младотурецькі правителі, головну роль серед яких грали троє, наказали зібрати всю вірменську інтелігенцію в Стамбул і депортувати. Багато хто був цього ж дня убитий.

Протягом подальших трьох років загинуло понад 1,5 млн вірмен, інші втекли або були виселені османами в Месопотамію, Ліван, Сирію через пустелі, де більшість з них загинула через голод і хвороби. Більш ніж мільйон вірменських біженців було розсіяно по всьому світу.

Геноцид вірмен визнаний і засуджений багатьма країнами і впливовими міжнародними організаціям. Першим геноцид вірмен офіційно визнав і засудив Уругвай (1965 р.). У 1984 -Міжнародний Гаазький трибунал. Геноцид вірмен офіційно визнали і засудили Франція, Італія, Німеччина, Бельгія, Швеція, Нідерланди, Швейцарія, Росія, Польща, Греція, Кіпр, Словаччина і ряд інших держав. У деяких країнах ЄС за заперечення історичного факту геноциду вірмен внесена кримінальна відповідальність (до чотирьох років позбавлення волі).