УАПЦ та УПЦ КП спільно провели акцію на підтримку освітніх установ Донбасу

Великодня всеукраїнська акція «Книги для вчителів шкіл Луганщини і Донеччини», що тривала від початку Великого посту і до його завершення, долучила до її проведення різних людей із різних регіонів України, повідомляє "Релігія в Україні" з посиланням на сайт УАПЦ.

Видавнича група «Основа» (м. Харків) надала для проведення акції понад 20 тон різноманітної навчально-методичної літератури та електронних конструкторів уроків для вчителів з усіх шкільних дисциплін. До справи долучилися священики і парафіяни Української Автокефальної Православної Церкви та Української Православної Церкви Київського патріархату на Харківщині. Настоятель Іоанно-Богословської церкви отець Віктор Маринчак дозволив розмістити в основному приділі церкви, що нині ремонтується, книги для сортування та перепакування. Отець Геннадій Рахманійко (колишній капелан) допоміг відправляти вантаж за призначенням.



Вивантажити методичну літературу погодилися представники харківської організації «Права молодь», учасники Автомайдану, відомі харківські волонтери Юлія Смагіна, Ольга Рубцова, Ярослав Глушаєв, парафіяни Свято-Миколаївської церкви УАПЦ с. Циркуни, Іоанно-Богословської церкви УПЦ КП.



Основну «чоловічу» роботу протягом майже двох місяців щонеділі виконували під час звільнень курсанти Харківського факультету військової підготовки НТУ «ХПІ» (колишній Харківський інститут танкових військ), Харківського університету повітряних сил ім. Кожедуба, які зі старанням поставилися до виконання робіт, адже значна частина їх - це колишні учасники АТО.



Допомогти з транспортуванням літератури на «Нічний експрес» погодився начальник Харківської академії Національної гвардії генерал-майор А. В. Соколовський. Було надано дві вантажівки. Курсанти на чолі зі своїми викладачами відвантажували коробки із книгами та мішки з дисками для шкіл сходу України.



Далі до справи долучилися офіцери цивільно-військового співробітництва Луганської та Донецької областей, які розвозять за призначенням у школи великодні подарунки - книги.



Офіцер ЦВС майор Андрій Сутула, який ніс службу у Маріуполі і доставляв ватаж до сільських шкіл під вибухами снарядів і куль, каже: «Вчителі, як діти, раділи подарованим книгам». За його словами, незважаючи на вибухи, до яких звикли вже вчителі і діти, школярі відвідують школу, адже там «можна двічі попоїсти». Частину відведеного часу на навчання школярі разом з учителями проводять у підвалах шкіл. А ще директори шкіл під час нальотів просять школярів кричати, аби нападники чули, що там діти.