Матері військовополонених просять Предстоятеля УПЦ (МП) допомогти повернути їхніх синів додому

Митрополит Київський і всієї України Онуфрій 12 квітня зустрівся у своїй резиденції з матерями українських військовополонених. Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ (МП).

Звертаючись до матерів, дружин та рідних воїнів, які потрапили у полон, Предстоятель запевнив, що Церква робить усе можливе, щоб допомогти у звільненні їхніх синів та чоловіків.

«Ми з вами і співпереживаємо вашій скорботі. Ми не тільки молимося за те, щоб Господь послав мир на нашу землю, щоб повернув усіх тих, хто знаходиться у полоні, але ми робимо все, що можемо зробити як Церква для цього», — сказав він.

Митрополит Онуфрій зазначив, що процес визволення солдатів з полону досить складний, але вже є певні зрушення й результати у цій справі.

«З Божою допомогою ми досягли того, що понад 15 чоловік вже визволено, а нещодавно священики Української Православної Церкви змогли відвідати наших хлопців, які знаходяться у полоні — посповідати і причастити їх до дня Святої Пасхи», — розповів Голова Синодального інформаційно-просвітницького відділу УПЦ єпископ Ірпінський Климент, який з благословення Предстоятеля, безпосередньо бере участь у процесі звільненні українських військових з полону.

Предстоятель УПЦ (ПМ) вислухав усіх матерів, кожну історію, сповнену болю, та відповів на усі їхні запитання.

Матері ділилися своїми переживаннями, просили дізнатися про можливість передати гостинці, листи, слова підтримки своїм дітям. А від синів почути хоча б декілька слів — як вони там?

Предстоятелю передали лист з іменами хлопців, які за відомостями матерів, перебувають у полоні. Серед них ті, про місце знаходження яких вдалося дізнатися, й ті, про яких немає точних відомостей. «Помоліться за них, будь ласка, — попросили вони. — Ми самі готові поїхати і пошукати наших дітей. Хоча б свідчення зібрати, поспілкуватися з місцевими жителями…».

Під час зустрічі жінки попросили Предстоятеля передати їхні прохання Президенту України. За словами Архіпастиря, під час однієї з останніх зустрічей з Главою держави питання звільнення полонених обговорювалось як ключове.

«Будемо молитися, щоб Господь допомагав Президенту, щоб Він врозумляв усіх тих, хто має відношення до цього питання і щоб ми самі були не байдужими до чужого горя», — сказав він.