Релігійні діячі просять дозволу відвідати на Великодень українських полонених на окупованих територіях

13 квітня 2017, 07:18 | Релігія і суспільство | 0 |   | Код для блогу |  | 

Представники Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій хочуть відвідати та передати подарунки українських військових та цивільних осіб, що утримуються в ОРДЛО. Про це йдеться у зверненні ВРЦіРО, повідомляє ІРС.

«В час великих релігійних свят для християн і юдеїв – Воскресіння Христового та Песаха, звертаємося до всіх, від кого це залежить, надати можливість з цієї нагоди представникам релігійних та гуманітарних організацій (за відповідним погодженням) відвідати українських військових та цивільних осіб, що утримуються в окремих районах Донецької та Луганської областей, передати їм святкові подарунки.

Сподіваємося, що цей заклик від імені релігійної спільноти України буде почутий і буде виявлене милосердя до ув’язнених. Нехай у цій добрій справі допоможе усім Господь», - йдеться у документі.

 

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теги до статті:АТО,Великдень,ВРЦіРО,ОРДЛО
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