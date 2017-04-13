Релігійні діячі просять дозволу відвідати на Великодень українських полонених на окупованих територіях

Представники Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій хочуть відвідати та передати подарунки українських військових та цивільних осіб, що утримуються в ОРДЛО. Про це йдеться у зверненні ВРЦіРО, повідомляє ІРС.

«В час великих релігійних свят для християн і юдеїв – Воскресіння Христового та Песаха, звертаємося до всіх, від кого це залежить, надати можливість з цієї нагоди представникам релігійних та гуманітарних організацій (за відповідним погодженням) відвідати українських військових та цивільних осіб, що утримуються в окремих районах Донецької та Луганської областей, передати їм святкові подарунки.

Сподіваємося, що цей заклик від імені релігійної спільноти України буде почутий і буде виявлене милосердя до ув’язнених. Нехай у цій добрій справі допоможе усім Господь», - йдеться у документі.