На Великдень вірян охоронятимуть 7 тисяч рятувальників та 25 тисяч правоохоронців

12 квітня 2017, 13:27 | Релігія і суспільство | 0 |   | Код для блогу |  | 

Близько 7 тисяч рятувальників та 2 тисячі одиниць техніки охоронятимуть правопорядок під час святкування Великодня 15-17 квітня. Крім того, для забезпечення правопорядку у Великодню ніч МВС планує залучити майже 25 тисяч правоохоронців, з яких 1,5 тисячі військовослужбовців Національної гвардії України.

Про це заявив перший заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий на нараді, яка відбулася у вівторок, 11 квітня, передає прес-служба Міністерства внутрішніх справ (МВС) України.

«Міністерство внутрішніх справ, зокрема підрозділи Нацполіції, Нацгвардії, Держслужби з надзвичайних ситуацій і Держприкордонслужби, повністю готові забезпечити правопорядок у містах і селах під час Великодня», – зазначив Яровий.

Перший заступник міністра внутрішніх справ України закликав керівників підрозділів тісно взаємодіяти з представниками громадськості та роз'яснювати їм щодо неприпустимості порушень публічного порядку та безпеки громадян.

За словами заступника голови Національної поліції України – керівника патрульної поліції Олександра Фацевича, на Великодні свята правоохоронці очікують проведення богослужінь у більш ніж 15 тисячах храмів. Участь у них можуть взяти майже 8 млн громадян.

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