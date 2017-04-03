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Нацрада заборонила російський серіал за приниження нації та релігійних святинь
4 квітня 2017, 10:45 | Релігія і суспільство | 0 | | Код для блогу | |
Національна рада з питань телебачення і радіомовлення України скасувало державну реєстрацію і визнало недійсним прокатне посвідчення, видане на телесеріал "Понаїхали тут".
Про це повідомляє прес-служба відомства, пише Новое время.
Серіал транслювався ТРК Україна. Його знімали у РФ у 2011 році.
Згідно з повідомленням, телепродукт заборонили у відповідь на скарги через епізоди, "що спрямовані на приниження нації і неповагу до національних і релігійних святинь".
"Державне агентство України з питань кіно на підставі висновків Експертної комісії з питань розповсюдження і демонстрування фільмів при Держкіно прийняло рішення анулювати державне посвідчення на право розповсюдження і демонстрування та скасувати державну реєстрацію т/серіалу «Понаїхали тут» (реж. Павлов Ю.) ", - повідомили в Нацраді.
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