Нацрада заборонила російський серіал за приниження нації та релігійних святинь

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення України скасувало державну реєстрацію і визнало недійсним прокатне посвідчення, видане на телесеріал "Понаїхали тут".

Про це повідомляє прес-служба відомства, пише Новое время.

Серіал транслювався ТРК Україна. Його знімали у РФ у 2011 році.

Згідно з повідомленням, телепродукт заборонили у відповідь на скарги через епізоди, "що спрямовані на приниження нації і неповагу до національних і релігійних святинь".

"Державне агентство України з питань кіно на підставі висновків Експертної комісії з питань розповсюдження і демонстрування фільмів при Держкіно прийняло рішення анулювати державне посвідчення на право розповсюдження і демонстрування та скасувати державну реєстрацію т/серіалу «Понаїхали тут» (реж. Павлов Ю.) ", - повідомили в Нацраді.