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Верховній Раді пропонують заборонити в Україні аборти за бажанням жінки - законопроект
30 березня 2017, 12:20 | Релігія і суспільство | 0 | | Код для блогу | |
Народний депутат України (фракція "Блок Петра Порошенка") Дмитро Голубов пропонує дозволяти аборти лише за медичними показаннями або якщо зачаття сталося внаслідок зґвалтування.
За повідомленням Інтерфакс-Україна, відповідний законопроект (№6239) про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмежень на проведення операцій штучного переривання вагітності (абортів) зареєстровано у Верховній Раді в понеділок, однак текст документу на сайті парламенту опублікували в середу.
Законодавець пропонує вилучити норму Цивільного кодексу України про те, що штучне переривання вагітності до 12 тижнів може здійснюватися за бажанням жінки.
Народний депутат пропонує дозволити аборти лише у визначених законодавством обставинах, якщо термін вагітності не перевищує 22 тижні.
Законопроект передбачає, що аборт може бути здійснений в закладах охорони здоров'я, якщо вагітність прямо загрожує життю вагітної жінки, за наявності медичних показань щодо патології плоду, несумісної з життям дитини після народження, а також якщо зачаття сталося внаслідок зґвалтування.
Автор законопроекту є членом парламентського комітету з питань правової політики та правосуддя.
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Полный текст комментариев размещен под 16 частью этого Цикла Александра Андрущенко.