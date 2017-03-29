Верховній Раді пропонують заборонити в Україні аборти за бажанням жінки - законопроект

Народний депутат України (фракція "Блок Петра Порошенка") Дмитро Голубов пропонує дозволяти аборти лише за медичними показаннями або якщо зачаття сталося внаслідок зґвалтування.

За повідомленням Інтерфакс-Україна, відповідний законопроект (№6239) про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмежень на проведення операцій штучного переривання вагітності (абортів) зареєстровано у Верховній Раді в понеділок, однак текст документу на сайті парламенту опублікували в середу.

Законодавець пропонує вилучити норму Цивільного кодексу України про те, що штучне переривання вагітності до 12 тижнів може здійснюватися за бажанням жінки.

Народний депутат пропонує дозволити аборти лише у визначених законодавством обставинах, якщо термін вагітності не перевищує 22 тижні.

Законопроект передбачає, що аборт може бути здійснений в закладах охорони здоров'я, якщо вагітність прямо загрожує життю вагітної жінки, за наявності медичних показань щодо патології плоду, несумісної з життям дитини після народження, а також якщо зачаття сталося внаслідок зґвалтування.

Автор законопроекту є членом парламентського комітету з питань правової політики та правосуддя.