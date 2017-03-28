Вчені з'ясували, хто менше всіх боїться смерті

28 березня 2017, 10:33 | Релігія і суспільство | 0 |   | Код для блогу |  | 

Експерти виявили кореляції між ступенем релігійності і страхом смерті. Найменше бояться смерті глибоко релігійні люди і атеїсти. До такого висновку прийшли фахівці Оксфордського університету, чиї результати дослідження опубліковані в журналі Religion, Brain & Behaviour, інформує РБК-Україна.

Так, під час експерименту вчені проаналізували 100 досліджень, проведених за 1961-2014 роки і виявили певну кореляцію між ступенем релігійності і страхом смерті у 26 тис. чоловік по всьому світу. У результаті з'ясувалося, що найменше страх смерті долає людей, сильно відданих релігії і які, очевидно, вірять у життя після смерті, і тих, хто взагалі не вірить в бога. Разом з тим, вчені розділили релігійні переконання на зовнішні і внутрішні.

У першому випадку релігійні погляди формуються під впливом привілеїв, які дає прихильність до релігії (наприклад, приналежність до певної соціальної групи), у другому - засновані на особистих переконаннях. Страх смерті у людей з другої групи виявився нижче.

 "Прийнято вважати, що релігійні люди бояться смерті менше, ніж нерелігійні, але отримані результати не вписуються в цю картину", - відзначають дослідники. Вчені припускають, що, можливо, людям, які не бояться смерті, просто не потрібно шукати порятунку в релігії.

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  • Николай Григорьев | 10 березня 2017, 22:19

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