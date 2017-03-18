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Помічник голови Богословської комісії УПЦ (МП) придумав зразок заяви відмови від ІПН за померлих
26 березня 2017, 12:07 | Релігія і суспільство | 0 | | Код для блогу | |
Олег Щербанюк, відомий як експерт з оподаткування, помічник владики Августина, архиєпископа Білоцерківського і Богуславського, голови Синодальної богословської комісії УПЦ (МП), склав для віруючих зразок заяви відмови від ІПН за померлих, повідомляє "Релігія в Україні".
15 березня 2017 року »на численні прохання" віруючих Олег Васильович Щербанюк поширив через свою групу "Електронне рабство" в ВКонтакте зразок заяви на ім'я керівника податкової служби. У заяві церковний експерт радить написати свої ПІБ та наступний текст:
"Будучи ___________________, який помер ___________________, і діючи в його інтересах, я відмовляюся від ідентифікатора особистості, як у вигляді ІПН так і у вигляді номера картки обліку платника податків, яке було присвоєно померлому, і від якого він за життя не відмовився".
Кореспонденту порталу "Релігія в Україні" не вдалося отримати коментар у податківців. У приймальні Податкової служби України, дізнавшись про маніпуляції з "мертвими душами", голосно розреготалися і поклали слухавку.
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Полный текст комментариев размещен под 16 частью этого Цикла Александра Андрущенко.