Помічник голови Богословської комісії УПЦ (МП) придумав зразок заяви відмови від ІПН за померлих

Олег Щербанюк, відомий як експерт з оподаткування, помічник владики Августина, архиєпископа Білоцерківського і Богуславського, голови Синодальної богословської комісії УПЦ (МП), склав для віруючих зразок заяви відмови від ІПН за померлих, повідомляє "Релігія в Україні".

15 березня 2017 року »на численні прохання" віруючих Олег Васильович Щербанюк поширив через свою групу "Електронне рабство" в ВКонтакте зразок заяви на ім'я керівника податкової служби. У заяві церковний експерт радить написати свої ПІБ та наступний текст:

"Будучи ___________________, який помер ___________________, і діючи в його інтересах, я відмовляюся від ідентифікатора особистості, як у вигляді ІПН так і у вигляді номера картки обліку платника податків, яке було присвоєно померлому, і від якого він за життя не відмовився".

Кореспонденту порталу "Релігія в Україні" не вдалося отримати коментар у податківців. У приймальні Податкової служби України, дізнавшись про маніпуляції з "мертвими душами", голосно розреготалися і поклали слухавку.