Помічник голови Богословської комісії УПЦ (МП) придумав зразок заяви відмови від ІПН за померлих

26 березня 2017, 12:07 | Релігія і суспільство | 0 |   | Код для блогу |  | 

Олег Щербанюк, відомий як експерт з оподаткування, помічник владики Августина, архиєпископа Білоцерківського і Богуславського, голови Синодальної богословської комісії УПЦ (МП), склав для віруючих зразок заяви відмови від ІПН за померлих, повідомляє "Релігія в Україні".

15 березня 2017 року »на численні прохання" віруючих Олег Васильович Щербанюк поширив через свою групу "Електронне рабство" в ВКонтакте зразок заяви на ім'я керівника податкової служби. У заяві церковний експерт радить написати свої ПІБ та наступний текст:

"Будучи ___________________, який помер ___________________, і діючи в його інтересах, я відмовляюся від ідентифікатора особистості, як у вигляді ІПН так і у вигляді номера картки обліку платника податків, яке було присвоєно померлому, і від якого він за життя не відмовився".

 

Кореспонденту порталу "Релігія в Україні" не вдалося отримати коментар у податківців. У приймальні Податкової служби України, дізнавшись про маніпуляції з "мертвими душами", голосно розреготалися і поклали слухавку.

 

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теги до статті:Ідентифікаційні коди,УПЦ (МП)
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  • Николай Григорьев | 10 березня 2017, 22:19

    Полный текст комментариев размещен под 16 частью этого Цикла Александра Андрущенко.

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