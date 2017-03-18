У Івано-Франківську молода мама віддала життя заради народження дитинки

22 березня відійшла у вічність молода мама, лікар, кандидат медичних наук Наталія Зозуляк з Івано-Франківська.

Деякі лікарі колеги радили їй перервати вагітність, щоби лікуватися, але Наталя, як добрий лікар сказала рішуче “я мою малишку не вб’ю”. Після народження дитинки, молода мама відійшла у вічність, інформує WestNews.

«Сьогодні наша парафіяльна спільнота попрощалася з Зозуляк Наталею, яка відійшла у вічність до Господа. Так ця історія нагадала мені життя Святої Жанни Берети Молі – італійської лікарки, яка також дала життя своїй донечці і після того померла», – повідомив на власній сторінці у мережі Facebook настоятель Парафія святих Кирила і Методія Згромадження Воплоченого Слова отець Йосафат Бойко.

«Наша Наталя також народила дівчинку минулого тижня. В неділю я був біля неї і вона, будучи дуже ослабленою, молилася і, тримаючи мене за руку, кілька разів повторила вголос “Я хочу спастися”. В часі молитви вона часто робила знак Святого Хреста і казала, що так вона молиться. Після народження дитинки, молода мама відійшла у вічність», – розповів Йосафат Бойко.

«Помоліться за душу Наталії, за її батьків – нашу дорогу Зену Василівну та батька Василя, а також за її чоловіка та за божу опіку над двома маленькими діточками, які залишилися без матері, але точно що Матір Небесна їх не залишить», – йдеться у повідомленні.