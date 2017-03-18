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Представники релігійних організацій у Києві говорили про те, як запезпечити права віруючих громадян
24 березня 2017, 13:46 | Релігія і суспільство | | 0 | | Код для блогу | |
В Києві 23 березня відбувся круглий стіл за участі представників релігійних організацій та громадськості на тему релігійної свободи та реакції віруючих на виклики сьогодення.
Подія була ініційована Патріаршою курією УГКЦ, а тому саме дійство модерував протоєрей Олекса Петрів – керівник департаменту зовнішніх зв`язків цієї Церкви. Священик повідомив, що за результатами дискусії буде сформовано документ, який потім планується передати в якості пропозицій парламентарям.
В своєму виступі, головуючий у ВРЦіРО Михайло Паночко з прикристю засвідчив, що, на жаль, Україні «диктують руйнівну ідеологію», що має на меті впровадити поняття сексуальної орієнтації і ґендеру в законодавче поле. Він, зокрема зазначив, що Рада Церков зверталася до Голови Верховної Ради (лист 1, 2) та до Комітету з питань соціальної політики (лист 1, 2) із закликами не підтримувати ратифікацію Стамбульської конвенції та консультуватися з Церквами щодо «суперечливих законопроектів, оскільки вони (ВРЦіРО) представляють понад 90% релігійних громад України».
Народний депутат Павло Унгурян підняв тему місця релігійних громад в сучасному суспільстві. Він, зокрема, зазначив, що практика витіснення релігійного життя у приватну сферу є несправедливою. «Чому принципи мультикультуралізму, демократизму та відкритості реалізуються за рахунок релігійних громад?» – риторично запитує парламентар. Павло Унгурян наголосив, що відмова від релігійної ідентичності в сучасній Європі, на його думку, руйнує інститут традиційної сім’ї. Народний обранець також прозвітував і про успіхи на «цьому фронті»: так було прийнято резолюцію ПАРЄ «Свобода релігій у демократичному суспільстві» – в якій зазначається, що Церкви та релігійні організації є невід’ємною складовою громадянського суспільства. Парламентар запропонував відправити делегацію ВРЦіРО до ПАРЄ, де можна буде представити позиції Церков України та взяти участь у дискусії, основні положення якої зводяться до фундаментального питання: «Де межа між правами людей різних поглядів?»
О. Олекса Петрів зазначив необхідність запровадження нового юридичного терміну – «інститути громадянського суспільства», який дасть змогу включити Церкви до обговорення суспільно-значущих питань. На думку протоєрея, зараз існує можливість витіснити Церкви за межі громадських організацій, з якими прийнято консультуватися законодавцям.
Від імені Духовного управління мусульман України виступив шейх Рустам Гафурі, який повідомив, що мусульманський світ проти підходу до визначення статі людини за її самоідентифікацією. Він зазначив, що такий підхід веде до безладу та руйнування сім’ї і традиційної культури. Шейх наголосив, що багатьма пересічними мусульманами це вважається не свободою (сповідувати свої цінності).
Психолог Людмила Гридковець зазначила, що будь-які рішення в цій сфері мають прийматися на основі наукових досліджень. Вона окреслила небезпеку навішування ярликів та використання маніпулятивних технік при обговоренні подібних питань. «ВРЦіРО має давати альтернативну точку зору на питання тендеру», – зазначила науковець.
Філософ Петро Гусак запропонував кожній окремій конфесії працювати з високопосадовцями-одновірцями. На його думку, такий комплексний підхід дасть можливість «переконати віруючу людину-політика, якщо вона дійсно віруюча». Зокрема, він розкритикував позицію МОЗ щодо можливості опіки над дітьми трансгендерами та транссексуалами.
Голова Інституту релігійної свободи Олександр Заєць підкреслив, що віруючі громадяни також мають право на захист своїх переконань, для цього потрібно звертатися до народних депутатів щодо реалізації такого права. Про це повідомляє кореспондент РІСУ Дмитро Горєвой.
Нагадаємо, що нещодавно представники ВРЦіРО зустрілися з народними депутатами, що входять до міжфракційного об’єднання «Рівні можливості» для прояснення спільної позиції щодо Стамбульської конвенції та т.з. «ґендерної ідеології».
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Полный текст комментариев размещен под 16 частью этого Цикла Александра Андрущенко.