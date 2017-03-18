Львівська архиєпархія УГКЦ кличе журналістів на реколекції

23 березня 2017, 11:05 | Релігія і суспільство | 0 |   | Код для блогу |  | 

У п’ятницю, 24 березня, Львівська архиєпархія УГКЦ організовує день духовної віднови для журналістів. Тема реколекції – «Сповідь журналіста». Науки буде виголошувати єпископ-помічник Львівської архиєпархії Венедикт (Алексійчук), повідомляє прес-служба Львівської міськради.

Програма дня духовної віднови:

16.00 год. – духовна зустріч у приміщенні конференц-залу Курії Львівської архиєпархії за адресою: м. Львів, пл. св. Юра, 5 (після головного входу до комплексу повернути ліворуч у подвір’я).

18.00 год. – спільна Архиєрейська Літургія Напередосвячених Дарів у Архикатедральному соборі св. Юра.

Представників ЗМІ просять прийти заздалегідь: о 15.30 год.

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теги до статті:Львівська архиєпархія УГКЦ,Церква і ЗМІ
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