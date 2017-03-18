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Львівська архиєпархія УГКЦ кличе журналістів на реколекції
23 березня 2017, 11:05 | Релігія і суспільство | 0 | | Код для блогу | |
У п’ятницю, 24 березня, Львівська архиєпархія УГКЦ організовує день духовної віднови для журналістів. Тема реколекції – «Сповідь журналіста». Науки буде виголошувати єпископ-помічник Львівської архиєпархії Венедикт (Алексійчук), повідомляє прес-служба Львівської міськради.
Програма дня духовної віднови:
16.00 год. – духовна зустріч у приміщенні конференц-залу Курії Львівської архиєпархії за адресою: м. Львів, пл. св. Юра, 5 (після головного входу до комплексу повернути ліворуч у подвір’я).
18.00 год. – спільна Архиєрейська Літургія Напередосвячених Дарів у Архикатедральному соборі св. Юра.
Представників ЗМІ просять прийти заздалегідь: о 15.30 год.
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Полный текст комментариев размещен под 16 частью этого Цикла Александра Андрущенко.