У Львові знову відкрили «Вікно життя»

При міській дитячій клінічній лікарні, що у Львові на вулиці П. Орлика, 4, запрацював пункт, де матері можуть анонімно залишити новонароджену дитину. Про це пише Дивись інфо.

«Вікно» відчиняється зовні без зусиль. За ним – спеціально обладнаний невеличкий бокс. Після того, як вікно зачиниться, чергові лікарі отримують звуковий сигнал і готові прийняти немовля. Пункт розташований у малолюдному місці, жодних відеокамер.

Нагадаємо, наприкінці січня 2013 року у Львові сталася трагедія – у «Вікні життя» при Шпиталі імені митрополита Андрея Шептицького на вул. Озаркевича, 4 знайшли мертву дитину. Півторамісячне немовля виявив вранці двірник. Як згодом з’ясувалося, не спрацювала сигналізація «Вікна життя».

Ще один трагічний випадок стався раніше – у листопаді 2009 року, після піврічного існування «Вікна життя» при пологовому будинку на вул. Дж. Вашингтона. Тоді новонародженого малюка підкинули в центрі міста, під церкву Св. Юра. Дитина була доношеною і абсолютно здоровою, але помітили її надто пізно – дитя захворіло і померло. Після цього випадку новий пункт «Вікна життя» створили поблизу церкви Юра, ближче до центру міста, у шпиталі Шептицького.

Останнім часом у Львові не функціонувало жодне «Вікно життя». У Львівському перинатальному центрі не працювало, бо центр ремонтують, а при шпиталі Шептицького закрили після трагічного випадку 2014 року.