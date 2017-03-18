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Парк «Реформації» у Чернівцях знову став «Жовтневим»
19 березня 2017, 12:30 | Релігія і суспільство | 0 | | Код для блогу | |
Парк Жовтневий не будуть перейменовувати у парк Рефоормації. 17 березня суд повернув парку стару назву. Про це повідомляє Буковинська правда bukpravda.cv.ua з посиланням на громадську активістку Анну Дутчак.
"Шановні Чернівчани! Згідно з рішенням суду, сьогодні було скасовано рішення Чернівецької міської ради щодо його перейменування в парк "Реформації". Вітаю та дякую всім, хто долучився до даного процесу!", - ідеться у дописі.
Нагадаємо, 24 січня депутати міської ради перейменували «Жовтневий» у парк Реформації.
Зміна назви парку стала відповіддю народних обранців міста на відповідну петицію, яка набрала необхідну кількість голосів. Автор петиції, чернівчанин Микола Гунько, є представником однієї із протестантських церков (АСД), зареєстрував її у жовтні 2016.
“Продовжуючи справу декомунізації, прошу розглянути пропозицію перейменувати парк Жовтневий на парк Реформації. У 2017 році Україна відзначатиме 500-річчя Реформації. І ця назва гармонійно поєднує європейські прагнення чернівчан на шляху втілення реформ при побудові громадянського суспільства і сприятиме авторитету біблійних принципів”, — йшлося у петиції.
Петицію розглянула міська топонімічна комісія і майже однозначно висловилася проти перейменування.
Слід сказати, що одна із фракцій на сесії пропонувала відкласти це питання. Але загалом депутати вирішили задовольнити петицію.
Самі ж чернівчани були вкрай незадоволені новою назвою. Їхня реакція на новий парк Реформації була із жартами та сарказмом. Городяни після цього навіть зареєстрували нові петиції, серед яких: «Мораторій на перейменування парку Жовтневий», «Перейменувати парк Реформації в парк Озерний», Перейменувати парк Реформації (колишній Жовтневий) на парк ім. Грубера».
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Полный текст комментариев размещен под 16 частью этого Цикла Александра Андрущенко.