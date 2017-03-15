Через не використання засобів контрацепції релігійні люди народжують більше дітей, ніж атеїсти.

Ці реалії підривають правдивість передбачень вчених про те, що все менше і менше людей сповідують релігію у наші дні, пише Українська правда. Життя з посиланням на The Independent.

Вчені із США і Малайзії опитали понад 4000 студентів про їхні релігійні переконання та кількість братів і сестер, які у них є.

Наприклад, у малайзійських атеїстів народжувалось на 1,5 братів і сестер менше, ніж в середньому по країні.

У США розрив не такий очевидний – лише 0,16. Нерелігійні пари мають по 3,04 дітей, в той час як середній показник для всього населення країни становить 3,2.

На основі результатів дослідники припускають, що атеїзм приречений, бо релігійні люди народжують частіше.

Дослідники уточнюють, що таким чином секуляризм – концепція, згідно з якою уряд і інші джерела права повинні існувати окремо від будь-якого типу релігій і релігійної віри, працює проти себе.

"Це іронічно, що ефективні методи контролю народжуваності, які були розроблені в першу чергу секуляристами, служать для того, щоб повільно зменшувати пропорційне представництво секуляристів у майбутніх поколіннях", – зазначають вчені.

Чи можна стверджувати, що якщо хтось має релігійних батьків, то він буде рости з тими ж переконаннями?

Дослідження показують, пише The Times, що здатність до віри – одна із спадкових ознак. Зокрема, з більш високою ймовірністю будуть вірити у Бога ті, які мають певні гени.