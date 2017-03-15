Протиабортна програма УПЦ (МП): малозабезпеченим вагітним передали 5 тонн гуманітарки

17 березня 2017, 10:35 | Релігія і суспільство | 0 |   | Код для блогу |  | 

Центр гуманітарної допомоги при Синодальному відділі УПЦ (МП) з соціально-гуманітарних питань 13 березня передав 5 тонн гуманітарного вантажу у Бердянську єпархію, передає Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ (МП).

Чергова допомога нужденним у Бердянській єпархії була надана в рамках протиабортної програми Синодального відділу «Центр гуманітарної допомоги – вагітним мамам, які потрапили у скрутну життєву ситуацію».

Співробітники відділу та волонтери закликають усіх долучитися до благодійності й підтримати молоді малозабезпечені родини. Довідки за телефоном: (095) 123-2340 або на сайті blago.church.ua.

 

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теги до статті:Аборти,УПЦ (МП)
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  • Николай Григорьев | 10 березня 2017, 22:19

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