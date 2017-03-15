Митрополит УПЦ (МП) володіє майном на суму від 4,5 до 7,5 мільйонів доларів, - журналістське розслідування

15 березня 2017, 09:51 | Релігія і суспільство | 0 |   | Код для блогу |  | 

Митрополит Харківський і Богодухівський Онуфрій (Легкий) Української Православної Церкви (Московського Патріархату) має будинки по 500 квадратних метрів, віп-квартири й земельні ділянки у найдорожчих місцях.

Про це йдеться в сюжеті передачі "Гроші".

Зокрема, у житловому комплексі "Садова гірка", де мешкають найбагатші люди Харкова, на митрополита зареєстровані дві квартири і два паркомісця. Водночас місцеві активісти розповідають, що ймовірним місцем його проживання може бути інший харківський мікрорайон мільйонерів: там митрополиту належать три будинки і дві земельні ділянки. За оцінками експертів, ділянка там може коштувати 250-550 тисяч доларів.

За реєстром, митрополиту належать чотири ділянки - це більш ніж півгектара землі у затишному лісі на узбережжі водосховища. На мапі можна побачити ще й маєток із басейном.

Володіння церковнослужителя розташовані вглибині лісу, але проїзд до них перекритий, тож простим смертним ця ділянка лісу тепер недоступна. Згідно з публічною кадастровою картою, ці ділянки йому не належать, а значить, були захоплені незаконно.

Загальні цифри свідчать про те, що майно обійшлося Онуфрію від 4,5 до 7,5 мільйона доларів. Разом із рідним братом Яромиром Легким, що нині є секретарем тієї ж самої харківської єпархії, у митрополита є бізнес: вони заснували фірму "Укрзембудтур". Насправді вона виявилася "пустишкою": жодних ознак діяльності за вказаною адресою немає.

Бізнесу немає, проте автівки у митрополита бізнес-класу є. У пошані у митрополита і його брата люксові іномарки. На владику Онуфрія (Легкого) зареєстрований Mercedes-Benz S-класу - улюблене авто усіх можновладців, ціни на яке починаються від 45 тисяч доларів.

Його брат Яромир теж користується машиною представницького класу - Mercedes GL 550. Ціна - приблизно 40 тисяч доларів. До речі, саме на цій автівці Яромира Легкого затримували у стані алкогольного сп'яніння. Цю скандальну інформацію журналісти знайшли у реєстрі судових рішень.

 

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теги до статті:Онуфрій (Легкий),УПЦ (МП) на Харківщині
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  • Николай Григорьев | 10 березня 2017, 22:19

    Полный текст комментариев размещен под 16 частью этого Цикла Александра Андрущенко

  • Николай Григорьев | 10 березня 2017, 22:19

    Полный текст комментариев размещен под 16 частью этого Цикла Александра Андрущенко.

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