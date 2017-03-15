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Митрополит УПЦ (МП) володіє майном на суму від 4,5 до 7,5 мільйонів доларів, - журналістське розслідування
15 березня 2017, 09:51 | Релігія і суспільство | 0 | | Код для блогу | |
Митрополит Харківський і Богодухівський Онуфрій (Легкий) Української Православної Церкви (Московського Патріархату) має будинки по 500 квадратних метрів, віп-квартири й земельні ділянки у найдорожчих місцях.
Про це йдеться в сюжеті передачі "Гроші".
Зокрема, у житловому комплексі "Садова гірка", де мешкають найбагатші люди Харкова, на митрополита зареєстровані дві квартири і два паркомісця. Водночас місцеві активісти розповідають, що ймовірним місцем його проживання може бути інший харківський мікрорайон мільйонерів: там митрополиту належать три будинки і дві земельні ділянки. За оцінками експертів, ділянка там може коштувати 250-550 тисяч доларів.
За реєстром, митрополиту належать чотири ділянки - це більш ніж півгектара землі у затишному лісі на узбережжі водосховища. На мапі можна побачити ще й маєток із басейном.
Володіння церковнослужителя розташовані вглибині лісу, але проїзд до них перекритий, тож простим смертним ця ділянка лісу тепер недоступна. Згідно з публічною кадастровою картою, ці ділянки йому не належать, а значить, були захоплені незаконно.
Загальні цифри свідчать про те, що майно обійшлося Онуфрію від 4,5 до 7,5 мільйона доларів. Разом із рідним братом Яромиром Легким, що нині є секретарем тієї ж самої харківської єпархії, у митрополита є бізнес: вони заснували фірму "Укрзембудтур". Насправді вона виявилася "пустишкою": жодних ознак діяльності за вказаною адресою немає.
Бізнесу немає, проте автівки у митрополита бізнес-класу є. У пошані у митрополита і його брата люксові іномарки. На владику Онуфрія (Легкого) зареєстрований Mercedes-Benz S-класу - улюблене авто усіх можновладців, ціни на яке починаються від 45 тисяч доларів.
Його брат Яромир теж користується машиною представницького класу - Mercedes GL 550. Ціна - приблизно 40 тисяч доларів. До речі, саме на цій автівці Яромира Легкого затримували у стані алкогольного сп'яніння. Цю скандальну інформацію журналісти знайшли у реєстрі судових рішень.
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Полный текст комментариев размещен под 16 частью этого Цикла Александра Андрущенко.