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Загальна сума допомоги акції «Папа для України» складає близько 16 мільйонів євро: готується II етап
13 березня 2017, 14:22 | Релігія і суспільство | 0 | | Код для блогу | |
На Донбасі наближається до завершення перший етап гуманітарної акції “Папа для України” для допомоги потерпілим від військових дій; на сьогоднішній день допомогу отримали близько 200 тисяч людей.
Про це “Обозревателю” розповіли в прес-службі акції “Папа для України”.
Нагадаємо, в даний час у “сірій зоні” Донбасу реалізується проект гуманітарної допомоги, ініційований Папою Римським Франциском. Відгукнувшись на його заклик, 24 квітня 2016 року в усіх римо-католицьких храмах Європи пройшов збір коштів для постраждалих від війни, незалежно від релігійної, етнічної приналежності або політичних поглядів. Пізніше понтифік пожертвував з особистого фонду 5 мільйонів євро на ці цілі. Загальна сума допомоги склала близько 16 мільйонів євро.
За словами прес-секретаря акції “Папа для України” Олени Кулигіної, гуманітарною допомогою було охоплено практично всі населені пункти вздовж лінії розмежування на Донбасі. Загальна кількість осіб, яким була надана допомога, становить близько 200 тисяч.
“Акція охоплює близько 70 тисяч найбільш незахищених сімей – багатодітних, неповних, малозабезпечених, матерів з новонародженими дітьми, близько 80 тисяч дітей і 40 тисяч пенсіонерів. 90 тисяч осіб отримали або отримають найближчим часом медичну допомогу – ліки, в тому числі для онкохворих та хворих на гепатит С, а також засоби особистої гігієни. Близько 100 тисяч чоловік були забезпечені продуктами харчування. Ще для близько 10 тисяч осіб були проведені роботи по утепленню та ремонту житла – закуплені “буржуйки”, дрова, відремонтовані вікна”, – розповіла Олена.
За словами глави спеціального Технічного комітету акції, що займається прийомом заявок і розподілом допомоги, єпископа Яна Собіло, хід акції контролюється Державним секретаріатом Ватикану і Папською радою “Cor Unum” через Апостольську нунціатуру (посольство Ватикану) в Україні.
Єпископ також підкреслив, що Папа Франциск не робить різниці між людьми, що живуть по обидва боки від лінії розмежування – допомога призначена усім, хто її потребує. Пріоритет надається людям, що мають найгостріші потреби, дітям, пенсіонерам, одиноким людям та інвалідам. При цьому “допомогу отримують усі – і православні, і протестанти, і мусульмани, і атеїсти”, – підкреслив він.
Як розповіла Олена Кулигіна, в даний час ведеться підготовка до другого етапу акції: вивчаються нові гуманітарні потреби жителів “сірої зони”, проводиться відповідний моніторинг, перевірки й узгодження.
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