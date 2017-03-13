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На Волині священики посадили гектари лісу
13 березня 2017, 11:38 | Релігія і суспільство | 0 | | Код для блогу | |
За згодою та безпосередньою участю благочинного Колківського благочиння УПЦ (ПМ) отця Петра у Колківському лісництві відбулася посадка лісових культур у рамках акції «Майбутнє лісу в твоїх руках», - повідомляє v 24.
Спільно з працівниками лісової охорони підприємства працювали 19 настоятелів церков округи.
Розпочали з молитви. Тоді директор ДП «Колківське лісове господарство» Олександр Чернишен провів інструктаж. За декілька годин праці без зупинки на перепочинок, приблизно 14 тисяч сіянців сосни посадили на площі 1,8 га.
За погодженням протоєрея Петра Бугайчука, кошти від посадки культур підуть на підтримку православного дитячого табору «Джерело», який функціонує в Колківському благочинні.
Завершилася робота подячною молитвою.
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