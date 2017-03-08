Рівень культури визначається рівнем поваги до жінки, - Патріарх УГКЦ про 8 березня

9 березня 2017, 11:20 | Релігія і суспільство | view video | 0 |   | Код для блогу |  | 

Святослав (Шевчук)Кожен день є гарною нагодою, щоб виявити свою повагу до жінки, заявив в інтерв’ю Радіо Свобода Патріарх Української Греко-Католицької Церкви Святослав (Шевчук).

Він відкинув і феміністичні теорії, і відзначення 8 березня як свята.

«Я не є феміністом, тому що ця теорія протиставляє статі. Натомість відповідно до християнської антропології гідність чоловіка і жінки є абсолютно однакова, тому що вона базується на факті сотворення і чоловіка, і жінки на образ і подобу Божу. Але також ми вирімо, що чоловік і жінка сотворені для єдності, не для протиставлення», – зауважив Святослав (Шевчук) у розмові в празькій студії Радіо Свобода, повідомляє FromUA.

«Ми не святкуємо день 8 березня, але я думаю, що кожен день є гарною нагодою, щоб виявити повагу до жінки, зокрема до жінки-матері. Не можна лише на плечі жінки звалювати завдання плекати і виховувати дітей. Більше того, рівень культури того чи іншого народу визначається рівнем поваги до жінки», – додав представник греко-католиків.

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теги до статті:8 березня,Святослав (Шевчук),Фемінізм
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