МОЗ хоче дозволити трансгендерам та транссексуалам усиновлювати дітей, - звернення єпископа РКЦ

Єпископ РКЦ в Україні Віталій Скоморовський закликає мирян та священнослужителів висловити свій протест проти нововведень у сфері сімейної політики, які запланувало міністерство охорони здоров’я.

У єрарха, зокрема, викликає занепокоєння пропозиція МОЗ надавати дозволи на всиновлення дітей трансгендерам, транссексуалам та спроба запровадити у документації нової, третьої, класифікації статі.

Про це йдеться у його Зверненні, оприлюдненому на сайті Львівської архидієцезії РКЦ.

Єпископ Віталій Скоморовський просить надсилати у МОЗ листи-протести та звертає увагу, що ці нововеддення вступлять у силу, якщо Церкви і громадські організації до 8 березня не надішлють до Міністерства охорони здоров’я України максимальної кількості листів.

Нижче подаємо повний текс Звернення єпископа:

Шановні друзі, колеги!

Останні два місяці йде активна атака на сімейні та християнські цінності. Міжфракційне депутатське об’єднання «За духовність, моральність та здоров’я України» продовжує відстоювати свою позицію в Парламенті та блокувати рішення, що несуть загрозу моралі та духовності суспільства.

Нині таку загрозу несуть два проекти документів,розроблених МОЗ:

1) 13 лютого МОЗ України оприлюднило проект наказу «Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 20 серпня 2008 року № 479», за яким трансгендери, транссексуали та люди з психічними захворюваннями (такими як епілепсія, епілептичний стан, шизофренія та ін..) отримують право на всиновлення дитини!

Цей проект вносить зміни до переліку захворювань, за наявності яких людина не має право всиновлювати дітей. Якщо раніше було заборонено всиновлення дітей людям, які мають трансгендеризм, транссексуалізм, інші розлади статевої ідентифікації, хворобу Альцгеймера, епілепсію, епілептичний стан, шизофренію,ВІЛ-захворювання- то зараз Міністерство пропонує надати таким людям право всиновлювати дітей.

Прихильники цього небезпечного нововведення аргументують це тим, що вони ніби то хочуть адаптувати наші підзаконні акти до Конвенції ООН про захист прав людини і Закону України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні».

При цьому розробники не думають про знедолених дітей-сиріт, які потребують особливої уваги та турбування, аби забезпечити їх гармонійний розвиток. Очевидно, що виховання трансгендерами, транссексуалами та психічно хворими людьми може мати не просто негативні наслідки, але й бути небезпечним для дітей.

Важко спрогнозувати, що може трапитися у випадку загострення хвороби вищезгаданого усиновлювача та яке майбутнє чекає на дитину, виховану в таких умовах.

Вищевказаний проект наказу про зміну правил усиновлення оприлюднено для громадського обговорення тут: http://www.moz.gov.ua/ua/portal/Pro_20170213_3.html

2) 8 лютого МОЗ України оприлюднило для громадського обговорення гарантований Пакет первинної медичної допомоги (www.moz.gov.ua/ua/portal/pre_20170208_c.html),в рамках якого представлено проект «Декларації про вибір лікаря з надання первинної медичної допомоги», де крім чоловічої та жіночої статі було додано ще третю стать, позначену як «Н» (пункт 4 «Статі» розділу «Дані пацієнта»). Таким чином, МОЗ створило нову класифікацію статі «Ч/Ж/Н»- чоловіча, жіноча та третя під символом «Н». Дана класифікація свідчить про те, що йде спроба легалізувати у медицині якісь нові «статі», судячи з усього йде мова про так звані «гендери» (яких налічують близько 50-ти)

УВАГА!! Якщо до 8 березня громадяни та церкви і громадські організації не надішлють до Міністерства охорони здоров’я України максимальної кількості листів з вимогою не допусти затвердження вищезгаданих двох наказів, то їх підпишуть і вони вступлять в силу, бо громадськість не виступила проти.

Просимо всіх активно писати листи з вимогою анулювати проекти наказів, а також розсилати дану інформацію в соціальних мережах та інших онлайн платформах.

Додаємо два проекти листів по кожному наказу окремо.

Листи на МОЗ відправляйте та дублюйте:

1) Електронною поштою: zinchenko@moz.gov.ua, u.suprun@moz.gov.ua, moz@moz.gov.ua, r.ilyk@ukr.net

З копією на: parlament.sluhae2015@gmail.com

2) Пишіть на сторінку в.о. Міністра МОЗ у Фейсбуці: https://www.facebook.com/ulanasuprun

3) Направляйте поштою у Медичний департамент Міністерства охорони здоров`я України, 01601, м. Київ, вул. Грушевського, 7.

Давайте спільними зусиллями захистимо християнські цінності, інститут традиційного шлюбу і право дитини на вільний, стабільний та гармонійний розвиток!

З повагою,

Голова Міжфракційного депутатського об’єднання

П.Унгурян

Виконувачу обов’язків Міністра охорони здоров’я України

Супрун У.Н.

Від ____________________________

_________________________ПІБ

____________________________

______________________адреса

Шановна Уляно Надіє!

На сайті Міністерства охорони здоров’я України оприлюднено для громадського обговорення проект наказу Міністерства охорони здоров’я України “Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 20 серпня 2008 року № 479” від 13 лютого 2017 року http://www.moz.gov.ua/ua/portal/Pro_20170213_3.html.

В даному наказі йде мова про зменшення переліку хвороб, за якими не можна всиновлювати дітей, та надання права на всиновлення особам із шизофренією, епілепсією та епілептичним станом, хворобою Альцгеймера, ВІЛ, а також особам, що мають розлади статевої ідентифікації - транссексуалізму, трансвестизму подвійної ролі тощо.

Розробники даного проекту закону не думають про знедолених дітей-сиріт, які потребують особливої уваги та турбування, аби забезпечити їх гармонійний розвиток. Виховання сиріт трансгендерами, транссексуалами та психічно хворими людьми може мати не просто негативні наслідки, але й бути небезпечним для дітей.

Важко спрогнозувати, що може трапитися у випадку загострення хвороби вищезгаданого усиновлювача та яке майбутнє чекає на дитину, виховану в таких умовах.

Враховуючи зазначене, вимагаю скасувати проект наказу Міністерства охорони здоров’я України “Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 20 серпня 2008 року № 479” та не підписувати його.

З повагою,

________________________________ПІБ

Підпис (для друкованого варіанту)

Виконувачу обов’язків Міністра охорони здоров’я України

Супрун У.Н.

Від ____________________________

_________________________ПІБ

____________________________

______________________адреса

Шановна Уляно Надіє!

На сайті Міністерства охорони здоров’я України оприлюднено для громадського обговорення гарантований Пакет первинної медичної допомоги (www.moz.gov.ua/ua/portal/pre_20170208_c.html), в рамках якого представлений проект «Декларації про вибір лікаря з надання первинної медичної допомоги».

Під час ознайомлення із зазначеною декларацією ми бачимо, що в пункті 4 «Статі» розділу «Дані пацієнта» стоїть класифікація статі «Ч/Ж/Н», тобто крім чоловічої та жіночої статі додана ще третя стать, означена як «Н».

Україна завжди була державою з глибоким духовним корінням, міцними традиціями, сімейними та моральними цінностями, які послідовно відстоює та захищає український народ. З огляду на це, неприйнятним є введення в медичну термінологію суперечливих та провокативних термінів, які викличуть суспільний резонанс та спровокують громадську напругу.

Враховуючи зазначене, вимагаю в Пакеті первинної медичної допомоги анулювати проект «Декларації про вибір лікаря з надання первинної медичної допомоги», або ж скорегувати пункт 4 «Статі» розділу «Дані пацієнта» та залишити там класифікацію «Ч/Ж», тобто лише дві статі – чоловічу та жіночу.

З повагою,

________________________________ПІБ

Підпис

(для друкованого варіанту)